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Эксперт рассказал, как мошенники обманывают студентов

Мошенники звонят студентам под видом «деканатов» вузов, заявил NEWS.ru финансист Марат Сафиуллин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Одной из схем обмана студентов является метод, заключающийся в звонках от имени «деканатов» российских вузов, сообщил NEWS.ru научный сотрудник Лаборатории финансовой грамотности экономического факультета МГУ Марат Сафиулин. Под видом сотрудников учебных заведений мошенники запугивают студентов и их родителей, угрожают отчислением и выманивают персональные данные.

«Им звонят из “деканатов”, говорят о плохой успеваемости, о необходимости исправлять оценки… Иногда воздействуют на родителей студента, угрожая “отчислить”, — отметил Сафиулин.

По его словам, все учебные сервисы сейчас связаны с порталом «Госуслуг». После запугивания мошенники идут дальше: стараются завладеть доступом к личным кабинетам жертвы или сразу получить контроль над ее банковскими счетами.

«Поэтому все заканчивается просьбой назвать код из смс. Доступ к “Госуслугам” дает больше возможностей, чем CCV от банковской карты: в этом случае мошенники могут и кредиты брать на имя жертвы, и сделки с недвижимостью совершать, и прочее», — подытожил Сафиулин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».