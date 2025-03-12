Эксперт рассказал, как мошенники обманывают студентов

«Поэтому все заканчивается просьбой назвать код из смс. Доступ к “Госуслугам” дает больше возможностей, чем CCV от банковской карты: в этом случае мошенники могут и кредиты брать на имя жертвы, и сделки с недвижимостью совершать, и прочее», — подытожил Сафиулин.