Три региона России заработали ₽5,6 млрд благодаря курортному сбору

Всего во время действия эксперимента курортные сборы в Кубани, Ставропольском и Алтайском краях заплатили 25,7 млн человек. Предполагалось, что сборы станут источниками дополнительных доходов регионов, которые власти будут использовать для строительства новых объектов и реконструкции старых.
Отдыхающие в Краснодарском крае с 2018 года заплатили ₽2,8 млрд, в Ставропольском ₽2,5 млрд, Алтайском ₽280 млн. На эти деньги на Кубани было благоустроено 150 территорий, в том числе парки и объекты культуры, а также спортивные площадки.
Курортный сбор в некоторых регионах России начал действовать с 1 мая 2018 года. Он взимался с совершеннолетних туристов, которые проживали в санаториях, отелях и других официальных местах, находившихся на территории муниципалитетов-участников эксперимента.
Эксперты считают, что эффект от курортного сбора достаточно «точечный», так как сумма сбора была небольшая (от ₽10). На вырученные деньги нельзя построить крупные объекты или обеспечить масштабную реконструкцию чего-либо. Помимо этого, на рынке все еще существуют апартаменты, съемные квартиры и жилье в частном секторе, которые не платят налоги и сборы, поэтому эффект от всех нововведений не такой существенный, каким мог бы быть.
С 1 января в России начал действовать туристический налог. В отличие от сборов, его будут взимать с отелей за каждый занятый номер. Максимальная ставка в этом году составит 1% (минимум ₽100 в сутки) от стоимости проживания, а к 2029 году власти планируют ее увеличить до 5%.