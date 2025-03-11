Три региона России заработали ₽5,6 млрд благодаря курортному сбору

Эксперты считают, что эффект от курортного сбора достаточно «точечный», так как сумма сбора была небольшая (от ₽10). На вырученные деньги нельзя построить крупные объекты или обеспечить масштабную реконструкцию чего-либо. Помимо этого, на рынке все еще существуют апартаменты, съемные квартиры и жилье в частном секторе, которые не платят налоги и сборы, поэтому эффект от всех нововведений не такой существенный, каким мог бы быть.