Стало известно, распространяется ли самозапрет на кредиты на оплату покупок частями

«Ключевыми преимуществами BNPL являются удобство оформления, отсутствие процентных начислений при своевременной оплате и минимальные требования к заемщику. Однако сервисы несут и определенные риски: возможность перерасхода средств, начисление штрафов за просрочку и потенциальное влияние на кредитную историю, если информация передается в БКИ. Хотя официально оплата частями не классифицируется как кредит, некоторые BNPL-сервисы уже запрашивают данные в БКИ, и при наличии самозапрета на кредитование пользователь может столкнуться с отказом в оформлении рассрочки», — отметила эксперт.