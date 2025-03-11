Стало известно, распространяется ли самозапрет на кредиты на оплату покупок частями

По словам эксперта, сервисы «оплаты частями» (Сплит, Долями
Обычно первая часть платежа составляет 20−30% от стоимости покупки, и она списывается сразу, а оставшиеся суммы выплачиваются автоматически равными долями через определенные промежутки времени, например, раз в две недели или месяц. Однако, как подчеркнула Романенко, в случае просрочки платежей могут начисляться штрафы или проценты. Сервис BNPL выполняет роль посредника между продавцом и покупателем: магазин получает оплату сразу, а клиент возвращает долг платформе.
Эксперт указала, что востребованность BNPL-решений в России растет, что связано, в частности, с инфляцией и высокой ключевой ставкой ЦБ, которая сейчас составляет 21%. Это вызвало подорожание и снижение доступности кредитов, что, в свою очередь, увеличило интерес к альтернативным способам оплаты. Пока рынок BNPL не регулируется жестко, его активный рост может продолжаться.
При этом Романенко отметила, что правительство РФ рассматривает возможность введения ограничений: в отзыве на законопроект о BNPL-сервисах говорится о предложении ограничить покупки в рассрочку без передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ) на сумму до 50 000 рублей, а в действующей версии законопроекта этот лимит составляет 15 000 рублей. Эксперт уточнила, что новый лимит могут утвердить уже с 1 января 2026 года.
«Ключевыми преимуществами BNPL являются удобство оформления, отсутствие процентных начислений при своевременной оплате и минимальные требования к заемщику. Однако сервисы несут и определенные риски: возможность перерасхода средств, начисление штрафов за просрочку и потенциальное влияние на кредитную историю, если информация передается в БКИ. Хотя официально оплата частями не классифицируется как кредит, некоторые BNPL-сервисы уже запрашивают данные в БКИ, и при наличии самозапрета на кредитование пользователь может столкнуться с отказом в оформлении рассрочки», — отметила эксперт.
Романенко также добавила, что, несмотря на растущую популярность BNPL, такой инструмент вряд ли сможет полностью заменить традиционные кредиты и банковские рассрочки. «Для крупных покупок, например приобретения машины или дорогой техники, кредиты остаются более удобным инструментом», — подытожила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».