Сколько стоят туфли? Цены на обувь в России могут снизиться

Выпуск отечественный обуви растет на 12% в год (до почти 206 млн пар в прошлом году), а ее доля на прилавках выросла практически на треть. И это уже сказалось на ценах: в 2022 году одна пара в среднем стоила 2986 рублей, затем цена пошла вниз — до 2840 рублей в 2023 году, потом начала расти, но все еще не достигла пиковых значений трехлетней давности.