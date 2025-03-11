Сколько стоят туфли? Цены на обувь в России могут снизиться

Двое из трех пар обуви, в которых ходят россияне — импортные, сообщили aif.ru в ЦРПТ, операторе маркировки «Честный знак», а чтобы в ближайшие месяцы купить новые туфли, кроссовки или сапоги, придется в среднем потратить без малого 3 тыс. рублей.
Выпуск отечественный обуви растет на 12% в год (до почти 206 млн пар в прошлом году), а ее доля на прилавках выросла практически на треть. И это уже сказалось на ценах: в 2022 году одна пара в среднем стоила 2986 рублей, затем цена пошла вниз — до 2840 рублей в 2023 году, потом начала расти, но все еще не достигла пиковых значений трехлетней давности.
Сколько закладывать в бюджете на покупку обуви?
Средняя цена пары кроссовок — 3546 рублей, это дороже, чем год назад (3121 рубль), но ощутимо дешевле 2022 года, тогда такая покупка требовала в среднем 4658 рублей.
Пара туфель — 2503 рубля (год назад — 2323 рубля, в 2022 году — 2986 рублей).
В дальнейшем цены могут снова снизиться, говорит профессор кафедры отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Антонина Шаркова.
«Через 2−3 года цены на обувь отечественных марок будет снижаться, исходя из объективных причин, — полагает Шаркова. — Количество производителей обуви — отечественных и зарубежных — будет расти. Известные международные бренды обуви, и в частности спортивной в случае политических изменений могут вернуться в Россию, что отразится на ценообразовании рынка обуви в стране. Конкурентоспособность возрастет, производителям необходимо будет находить новые направления оптимизации затрат, снижая цены на свой продукт».
Она убеждена, что зарубежным брендам вернуть свою долю рынка будет непросто, поскольку российские производители уже завоевали сердца и кошельки потребителей.
В случае возвращения крупных брендов прекратится рост цен и на одежду. Первыми на российский рынок могут вернуться американские, корейские, японские марки, сообщал aif.ru.