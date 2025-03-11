Россияне подали на «Госуслугах» уже 5 млн заявлений на самозапрет на кредиты

«Сервис может помочь защитить себя от мошенников. В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. Она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки по кредитам и займам», — добавили в Минцифры.