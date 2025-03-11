Россияне подали на «Госуслугах» уже 5 млн заявлений на самозапрет на кредиты

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россияне подали на портале госуслуг 5 млн заявлений на самозапрет на кредиты, сообщили в Минцифры РФ.
«Сервис по самозапрету на кредиты и займы был запущен на “Госуслугах” 1 марта. За 10 дней им воспользовались уже 5 млн раз. Самому старшему заявителю 103 года», — говорится в сообщении министерства.
Запретить выдачу кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях можно полностью либо частично, добавили в министерстве. Например, можно ограничить только дистанционное оформление договоров в МФО. Около 90% заявителей выбирают полный запрет, отметили в Минцифры.
Чаще всего самозапрет ставят в Москве (951 тыс. заявлений), за ней идут Санкт-Петербург (388 тыс.), Московская область (307 тыс.), Краснодарский край (185 тыс.), Свердловская область (160 тыс.), Башкортостан (146 тыс.), Татарстан (135 тыс.), Новосибирская область (123 тыс.), Ростовская область (115 тыс.) и Челябинская область (114 тыс.).
«Сервис может помочь защитить себя от мошенников. В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. Она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки по кредитам и займам», — добавили в Минцифры.
Снять ограничение можно в любой момент с помощью «Госуслуг».