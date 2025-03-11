Сенатор назвала размер маткапитала с марта 2025 года

В марте материнский капитал, выдаваемый за рождение первого ребенка, появившегося на свет после 1 января 2020 года составит 690 тысяч рублей, пояснила NEWS.ru член Совета Федерации Ольга Епифанова. Сенатор уточнила, что выплаты индексирую каждый год 1 февраля.
«Размер материнского капитала в марте 2025 года остается таким же, как и с 1 февраля 2025 года, поскольку индексация происходит ежегодно 1 февраля. На первого ребенка маткапитал составляет 690 266,95 рубля, если ребенок был рожден или усыновлен с 1 января 2020 года», — отметила Епифанова.
Как добавила сенатор, если с той же даты в семье появился второй ребенок, маткапитал увеличится на 221 895,14 рубля — до 912 162,09 рубля. Она уточнила, что первый ребенок в этом случае должен быть рожден или усыновлен до 1 января 2020 года.
«Для третьего и последующих детей материнский капитал выплачивается в том же размере, что и на второго ребенка, если до этого права на маткапитал не было. На третьего ребенка или последующих детей выдается 912 162,09 рубля в случае их рождения или усыновления с 1 января 2020 года. Если право на дополнительные меры господдержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, размер маткапитала будет составлять 690 266,95 рубля», — объяснила Епифанова.
По уточнению сенатора, выплаты положены семьям, дети в которых являются российскими гражданами по праву рождения, а родители — на момент рождения детей или их усыновления. По словам Епифановой, обладатели подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги» получат сертификат автоматически. Она уточнила, что для получения выплаты необходимы только российский паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка.
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