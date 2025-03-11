Сенатор назвала размер маткапитала с марта 2025 года

«Для третьего и последующих детей материнский капитал выплачивается в том же размере, что и на второго ребенка, если до этого права на маткапитал не было. На третьего ребенка или последующих детей выдается 912 162,09 рубля в случае их рождения или усыновления с 1 января 2020 года. Если право на дополнительные меры господдержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, размер маткапитала будет составлять 690 266,95 рубля», — объяснила Епифанова.