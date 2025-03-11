Росреестр объяснил правила начисления налога на хозпостройки

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что с 1 марта в России якобы ввели обязательный налог на отдельные капитальные строения, расположенные на территории дачных участков: дома, бани, гаражи и так далее. В частности, утверждалось, что объекты с капитальным фундаментом необходимо зарегистрировать в Росреестре, иначе Федеральная налоговая служба сама назначит налог и штраф за уклонение от декларирования.
«Данные сообщения не соответствуют действительности», — подчеркивается в сообщении ведомства.
Как указывается в нем, с 1 марта вступили в силу два федеральных закона, один из которых касается освоения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков, и устанавливает сроки, когда нужно приступить к их использованию, а второй вводит принцип «построил — оформи», в соответствии с ним эксплуатировать построенные здания и сооружения можно только после возникновения прав на них.
Согласно этим законам, на подготовку земельного участка к использованию отводится три года, а также определено, что при строительстве или реконструкции гаражей и хозпостроек на участках, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства, подготавливать проектную документацию не требуется.
«Данные федеральные законы не предусматривают введение новых налогов в отношении объектов капитального строительства, новых методов их исчисления, а также новых видов ответственности либо штрафов за неиспользование земельных участков. Порядок налогообложения хозпостроек был установлен Налоговым кодексом ранее и действует без изменений», — говорится в сообщении.