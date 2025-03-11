Росреестр объяснил правила начисления налога на хозпостройки

Как указывается в нем, с 1 марта вступили в силу два федеральных закона, один из которых касается освоения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков, и устанавливает сроки, когда нужно приступить к их использованию, а второй вводит принцип «построил — оформи», в соответствии с ним эксплуатировать построенные здания и сооружения можно только после возникновения прав на них.