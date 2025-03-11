«Ожидали больших изменений»: как прошел эксперимент по курортному сбору

Курортный сбор должен был тратиться на туристическую инфраструктуру, но это не всегда было так, потому что ее сложно отделить от общегородской, считает партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова. «Даже пляжи используются не только туристами, но и местными жителями», — указывает Смирнова. По ее словам, проекты, которые были реализованы на курортный сбор, относились в основном к проектам по благоустройству, таким образом, имели «двойное назначение». «Что, в общем-то, и понятно — на 40 млн руб. гостиницу или санаторий не построишь, а отремонтировать что-то или просто мусор убрать — вполне возможно», — рассуждает собеседница РБК. Проекты, которые реализовали за время эксперимента, Смирнова называет точечными: где-то часть набережной отремонтировали, где-то парк благоустроили. «То есть нельзя сказать, что эффект был очень заметным», — продолжает эксперт.