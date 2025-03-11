Нефть и газ. Запасы США, отчет EIA и заявления на CERAWeek

∙ Глава Gunvor Торбьорн Торнквист заявил, что мировое предложение нефти опережает спрос. Спрос на топливо в Китае вышел на плато. Причина— переход на электромобили и рост популярности грузовиков, работающих на природном газе. Что касается политики ОПЕК+, то по мнению Торнквиста, запланированное на апрель наращивание добычи является незначительным, это «ошибка округления», — на цены давит факт наличия у картеля больших резервных мощностей. Также Торнквист считает, что если цены упадут еще на $5−6, то американские сланцевики вряд ли смогут и дальше наращивать добычу.