Нефть и газ. Запасы США, отчет EIA и заявления на CERAWeek

Давление на нефтяные цены могла оказать распродажа на американских фондовых площадках.
Сегодня котировки демонстрируют восстановление. Сопротивление просматривается на уровне $70,2−70,3 за баррель. Далее — $71,3.
Поддержка — $68−68,7 — попытки очередного тестирования этих уровней на прочность будут сигнализировать о слабости актива и рисках ухода цены ниже.
Сегодня в фокусе внимания рынка — встреча США и Украины в Эр-Рияде, краткосрочный прогноз EIA по рынку энергоресурсов, а также динамика недельного изменения запасов нефти в США от API. Согласно предварительному опросу Reuters, аналитики ожидают увеличения запасов нефти и сокращения запасов бензина и дистиллятов.
На этой неделе в Техасе также проходит ежегодная энергетическая конференция CERAWeek — представители сектора делают множество заявлений, что также дает рынку пищу для ума.
Новостной фон.
∙ США готовы усилить санкции против Ирана — об этом заявил глава Минэнерго США Крис Райт.
∙ Директор МЭА Фатих Бироль заявил, что для поддержки глобальной энергетической безопасности необходимы инвестиции в нефтяные и газовые месторождения.
∙ Казахстан ведет переговоры с нефтяными компаниями о сокращении добычи, чтобы привести поставки в соответствие с целями ОПЕК+.
∙ Гендир Vitol Рассел Харди заявил следующее: «Я не думаю, что нас ждет очень длительный период медвежьих цен на нефть… Но нас ждет немного более низкий диапазон, чем мы видели последние 3−4 года». По его мнению, цены будут колебаться в диапазоне $60−80 за баррель.
∙ Глава Gunvor Торбьорн Торнквист заявил, что мировое предложение нефти опережает спрос. Спрос на топливо в Китае вышел на плато. Причина— переход на электромобили и рост популярности грузовиков, работающих на природном газе. Что касается политики ОПЕК+, то по мнению Торнквиста, запланированное на апрель наращивание добычи является незначительным, это «ошибка округления», — на цены давит факт наличия у картеля больших резервных мощностей. Также Торнквист считает, что если цены упадут еще на $5−6, то американские сланцевики вряд ли смогут и дальше наращивать добычу.
∙ Глава Baker Hughes Лоренцо Симонелли заявил, что американские производители нефти и газа вряд ли будут наращивать расходы в этом году — рост добычи будет происходить благодаря повышению эффективности бурения.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ скорректировались к зоне восходящего гэпа ($4,405−4,460) и пока демонстрируют отскок. Сняли перегрев по RSI часового графика, однако индикатор находится в нейтральной для принятия решений зоне.
Ближайшее сопротивление просматривается на уровне $4,6, далее — шпиль от 09/03 на $4,9. Ближайшая поддержка — $4,405, далее — $4,3.
Глобальная техническая картина указывает на восходящую динамику.
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