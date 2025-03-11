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Нефть и газ. Запасы США, отчет EIA и заявления на CERAWeek

Фьючерсы на нефть марки Brent (контракт BRNK2025 на ICE Europe) вчера в очередной раз не смогли преодолеть локальное нисходящее сопротивление и опустились к минимумам 5—6 марта, отметила Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: AP 2024

Давление на нефтяные цены могла оказать распродажа на американских фондовых площадках.

Сегодня котировки демонстрируют восстановление. Сопротивление просматривается на уровне $70,2−70,3 за баррель. Далее — $71,3.

Поддержка — $68−68,7 — попытки очередного тестирования этих уровней на прочность будут сигнализировать о слабости актива и рисках ухода цены ниже.

Сегодня в фокусе внимания рынка — встреча США и Украины в Эр-Рияде, краткосрочный прогноз EIA по рынку энергоресурсов, а также динамика недельного изменения запасов нефти в США от API. Согласно предварительному опросу Reuters, аналитики ожидают увеличения запасов нефти и сокращения запасов бензина и дистиллятов.

На этой неделе в Техасе также проходит ежегодная энергетическая конференция CERAWeek — представители сектора делают множество заявлений, что также дает рынку пищу для ума.

Новостной фон.

∙ США готовы усилить санкции против Ирана — об этом заявил глава Минэнерго США Крис Райт.

∙ Директор МЭА Фатих Бироль заявил, что для поддержки глобальной энергетической безопасности необходимы инвестиции в нефтяные и газовые месторождения.

∙ Казахстан ведет переговоры с нефтяными компаниями о сокращении добычи, чтобы привести поставки в соответствие с целями ОПЕК+.

∙ Гендир Vitol Рассел Харди заявил следующее: «Я не думаю, что нас ждет очень длительный период медвежьих цен на нефть… Но нас ждет немного более низкий диапазон, чем мы видели последние 3−4 года». По его мнению, цены будут колебаться в диапазоне $60−80 за баррель.

∙ Глава Gunvor Торбьорн Торнквист заявил, что мировое предложение нефти опережает спрос. Спрос на топливо в Китае вышел на плато. Причина— переход на электромобили и рост популярности грузовиков, работающих на природном газе. Что касается политики ОПЕК+, то по мнению Торнквиста, запланированное на апрель наращивание добычи является незначительным, это «ошибка округления», — на цены давит факт наличия у картеля больших резервных мощностей. Также Торнквист считает, что если цены упадут еще на $5−6, то американские сланцевики вряд ли смогут и дальше наращивать добычу.

∙ Глава Baker Hughes Лоренцо Симонелли заявил, что американские производители нефти и газа вряд ли будут наращивать расходы в этом году — рост добычи будет происходить благодаря повышению эффективности бурения.

Природный газ

Фьючерсы на природный газ скорректировались к зоне восходящего гэпа ($4,405−4,460) и пока демонстрируют отскок. Сняли перегрев по RSI часового графика, однако индикатор находится в нейтральной для принятия решений зоне.

Ближайшее сопротивление просматривается на уровне $4,6, далее — шпиль от 09/03 на $4,9. Ближайшая поддержка — $4,405, далее — $4,3.

Глобальная техническая картина указывает на восходящую динамику.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».