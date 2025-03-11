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Маткапитала хватит на первый взнос для покупки 4% жилья в мегаполисах

МОСКВА, 11 мар — РИА Недвижимость. Средств материнского капитала, выделяемых на первого ребенка, хватит в качестве первоначального взноса при семейной ипотеке для покупки 4% жилья в новостройках в российских мегаполисах, подсчитали аналитики «Яндекс Недвижимости».

Источник: Freepik

С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала увеличился на 9,5%: на первого ребенка он теперь составляет 690,3 тысячи рублей, на второго и последующих детей (если не получали на первого) — 912 тысяч рублей. С учетом минимального первоначального взноса в 20% заемщики с одним ребенком в рамках семейной ипотеки смогут использовать маткапитал для покупки квартиры за 3,5 миллиона рублей, с двумя детьми — за 4,6 миллиона рублей, указывается в сообщении компании.

«В среднем по российским мегаполисам 4,3% доступных предложений квартир в новостройках подходят под бюджет сделки с маткапиталом для семей с одним ребенком. При этом в среднем по миллионникам под бюджет семьи с двумя детьми подходит 17% квартир в новостройках», — отмечается в нем.

По подсчетам аналитиков «Яндекс Недвижимости», наибольшая доля квартир, подходящих для покупки семьями с одним ребенком, сосредоточена в Уфе (12,5%), на втором месте — Воронеж (11%), на третьем — Волгоград (8%).

Семьям с двумя детьми доступно почти 32% квартир в новостройках Воронежа. На втором месте — Уфа (30%), на третьем — Ростов-на-Дону (около 30%), добавляется в сообщении.

В нем уточняется, что в Москве семьи с одним ребенком могут рассмотреть только единичные предложения в новостройках, семьи с детьми — 2% объектов. В Санкт- Петербурге — 5% и 20% объектов соответственно.