Маткапитала хватит на первый взнос для покупки 4% жилья в мегаполисах

С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала увеличился на 9,5%: на первого ребенка он теперь составляет 690,3 тысячи рублей, на второго и последующих детей (если не получали на первого) — 912 тысяч рублей. С учетом минимального первоначального взноса в 20% заемщики с одним ребенком в рамках семейной ипотеки смогут использовать маткапитал для покупки квартиры за 3,5 миллиона рублей, с двумя детьми — за 4,6 миллиона рублей, указывается в сообщении компании.