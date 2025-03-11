Каким будет курс рубля 12 марта 2025 года: прогноз эксперта

На международном рынке, акции США падают из-за беспокойства инвесторов о замедлении экономики. При этом сильнее других теряли технологические компании, входящие в индекс NASDAQ. Впрочем, и азиатские рынки следуют за снижением на Уолл-стрит, также будучи обеспокоенными по поводу последствий тарифного режима Трампа.