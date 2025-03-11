Каким будет курс рубля 12 марта 2025 года: прогноз эксперта

Установившееся относительное спокойствие связано с неопределенностью геополитических решений и продолжающимися переговорами. Что вполне может оказаться затишьем перед бурей, которая будет дуть в любую сторону.
На международном рынке, акции США падают из-за беспокойства инвесторов о замедлении экономики. При этом сильнее других теряли технологические компании, входящие в индекс NASDAQ. Впрочем, и азиатские рынки следуют за снижением на Уолл-стрит, также будучи обеспокоенными по поводу последствий тарифного режима Трампа.
Цены на нефть марки Brent пока словно не хотят вмешиваться в ситуацию на мировых рынках и устойчиво продолжают держаться за уровень немного выше 69$ за баррель, чуть отступив от вчерашних значений.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 12 марта — 3100−3250 п.
Рубль продолжил активное укрепление, а ближайший фьючерс после обеда уже торговался по 86,68. К вечеру доллар снижался до 84,9.
Вчера были опубликованы данные Банка России, согласно которым объем продаж валюты экспортерами за февраль вырос на четверть. Однако основным фактором укрепления, скорее всего, является продолжающееся ослабление самого доллара США к большинству основных валют на рисках замедления экономики.
На фоне роста котировок гособлигаций, вместе с их привлекательностью, можно сказать, что игроки уже закладывают в цены потенциальное снижение ключевой ставки.
Прогноз по рублю на 12 марта — юань 12,2−12,5, доллар — 88−89,5 ₽
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