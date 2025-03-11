Экономист объяснил, Как связан рост цен на яйца в США с пошлинами Трампа

По словам экономиста, текущее подорожание яичной продукции в США не связаны с вводимыми администрацией президента Дональда Трампа пошлинами.
«Оно связано с общемировой тенденцией подорожания белковой продукции, особенно говядины. При дороговизне мясной продукции, население увеличивает потребление более дешевой яичной продукции, поэтому стоимость растет», — пояснил он.
Однако, подчеркнул эксперт, эффект от пошлин проявится во втором квартале. Так, напомнил он, Китай в ответ на ограничения повысил пошлины до 15% на кукурузу, зерно, хлопок и куриное мясо, до 10% — на говядину, свинину, молочные продукты, овощи, фрукты, соевые бобы и сорго.
«Необходимо особо отметить, что все отрасли народного хозяйства взаимосвязаны. Подорожание коснется не только яичной продукции, оно затронет всю линейку производимой продукции сельскохозяйственной отрасли, на первом этапе всех противоборствующих стран, далее инфляционный процесс распространится на мировой продовольственный рынок», — добавил Белхароев.
По его словам, стоимость аграрной продукции на мировом рынке в 2025—2026 годах вырастет на 15−20%.
«Продолжающийся процесс глобализации связывает экономики разнонаправленных стран, поэтому новый инфляционный виток, инициатором, которого являются США, коснется всех государств», — заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».