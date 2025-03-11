Экономист объяснил, Как связан рост цен на яйца в США с пошлинами Трампа

Однако, подчеркнул эксперт, эффект от пошлин проявится во втором квартале. Так, напомнил он, Китай в ответ на ограничения повысил пошлины до 15% на кукурузу, зерно, хлопок и куриное мясо, до 10% — на говядину, свинину, молочные продукты, овощи, фрукты, соевые бобы и сорго.