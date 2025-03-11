В России попробуют подсчитать, сколько квартир не продано в сданных домах

На текущий момент ДОМ.РФ владеет информацией о доле проданных в строящихся домах квартир. Уже продали 31% кв. м, не распроданы 46%, еще 23% пока не поступили в продажу. При этом пока нет данных о том, сколько не продано квартир в домах, которые уже сданы и заселяются.
По словам Копылова, ДОМ.РФ планирует получить информацию о продажах квартир в домах, введенных в эксплуатацию, у Росреестра. Работа в этом направлении уже ведется. Однако мешают некоторые технические нюансы, в частности, по идентификации построенных объектов.
Кроме того, важно отличать, кто именно купил квартиру в новом доме — физическое лицо или компания, отметил Копылов в рамках Российской строительной недели.
Застройщики часто реализуют жилье аффилированным компаниям для формирования финансового результата, уточнил вице-президент Российского союза строителей, координатор НОСТРОЙ и НОПРИЗ по СФО Максим Федорченко.
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