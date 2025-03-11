В России попробуют подсчитать, сколько квартир не продано в сданных домах

На текущий момент ДОМ.РФ владеет информацией о доле проданных в строящихся домах квартир. Уже продали 31% кв. м, не распроданы 46%, еще 23% пока не поступили в продажу. При этом пока нет данных о том, сколько не продано квартир в домах, которые уже сданы и заселяются.