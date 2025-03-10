В Госдуме оценили возможность дарить квартиры, как в СССР

«Просто дарить квартиры очень сложно. В принципе, в России сейчас действует почти такая же практика, когда государство субсидирует часть процентной ставки — например, по сельской ипотеке. Программа стимулирует людей, чтобы они переезжали в определенные регионы, шли работать на не очень популярные и востребованные программы. Ипотека гарантирует государству, что, с одной стороны, специалист не уедет, через какое-то время получив квартиру. Это взаимное доверие и партнерство человека и государства. В советском прошлом, я помню, что были различные манипуляции с выделением жилья. Сейчас же легко проверить, чтобы не было злоупотреблений, связанных с тем, что это [квартира] получается незаслуженно. А сейчас сам человек выплачивает ипотеку из зарплаты. Опять же, тоже математическое решение, сколько он может себе позволить для того, чтобы через какое-то время получить квартиру», — отметил Савченко.