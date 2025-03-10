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В ЦБ рассказали, будут ли запрещать покупку квартиры в рассрочку

Директор департамента финансовой стабильности, член совета директоров Центробанка Елизавета Данилова в беседе с «Российской газетой» прокомментировала механизм рассрочки.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Отвечая на вопрос о том, планирует ли ЦБ РФ запретить такой механизм, она пояснила, что договор рассрочки заключается с застройщиком, а не банком — такие запреты находятся за пределами полномочий регулятора.

«Но мы призываем отнестись к рискам при этом способе покупки жилья очень серьезно. Если рассрочку берет человек, у которого уже есть вся сумма (например, средства на вкладах), то проблем нет. А вот если у покупателя на самом деле денег нет, и он подписывает договор рассрочки в расчете получить через год-два ипотеку, тогда риски, на наш взгляд, высоки», — добавила сотрудник Банка России.

Как пояснила Данилова, если доход окажется меньше, чем человек рассчитывает, то ипотеку могут не одобрить, и он будет разбираться с застройщиком, возможна потеря уже уплаченных взносов. В ином случае кредит могут одобрить, но платежи окажутся не по силам.

«Мы советуем всем без исключения тщательно планировать свои финансы и не совершать неподъемных покупок», — заключила она.