В ЦБ рассказали, будут ли запрещать покупку квартиры в рассрочку

«Но мы призываем отнестись к рискам при этом способе покупки жилья очень серьезно. Если рассрочку берет человек, у которого уже есть вся сумма (например, средства на вкладах), то проблем нет. А вот если у покупателя на самом деле денег нет, и он подписывает договор рассрочки в расчете получить через год-два ипотеку, тогда риски, на наш взгляд, высоки», — добавила сотрудник Банка России.