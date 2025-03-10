Труд и материнство не смешиваются. Российские компании не спешат поддерживать рождаемость

Не очень активно работодатели пользуются и господдержкой более раннего выхода сотрудниц из декретного отпуска на работу без потери пособия по уходу за ребенком — с 2024 года такая возможность введена Минтрудом. Только 6% компаний за последний год поддержали эту инициативу. Сами работницы, впрочем, большого интереса к нововведению тоже не демонстрируют — в 62% компаний заявили, что им воспользовались в прошлом году менее 2% женщин. У Соцфонда схожие цифры: в 2024 году правом сохранить пособие при досрочном выходе из декрета воспользовались 54 тыс. человек, или около 3% от находящихся в таком отпуске 1,5 млн человек.