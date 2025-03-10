Россиянам объяснили, что им грозит за попытку взять кредит при самозапрете

Самозапрет — это инструмент от мошенников, действие которого предполагает, что если человек, воспользовавшийся этой услугой, стал жертвой преступников, вынудивших его взять кредит, то он может не возвращать долг. Однако если будет установлено, что клиент банка сам подал заявку на кредит, то аннулироваться он не будет, а за человеком сохранится долг, объяснил юрист.