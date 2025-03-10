Нефть и газ. Техническая картина и события недели

Часовая картина указывает на то, что котировки в пятницу не смогли преодолеть локальное нисходящее сопротивление. Однако цена протестировала на прочность уровень $69,8, после чего развернулась наверх. Для более уверенного отскока надо пробивать сопротивление на $70,6, далее — $71,3. Это откроет дорогу к уровню $73,75—74 за баррель.
Глобальная картина в нефти остается нисходящей, что усложняет игру от лонга. Но при этом усиление медвежьих настроений, заметное в заголовках СМИ, может стимулировать накопление шортовой массы и хороший локальный отскок.
С точки зрения фундаментальных факторов, давление оказывают тарифная политика Трампа, опасения по поводу темпов роста экономики Китая, недостаточная эффективностей последних санкций против российской нефти и планы ОПЕК+ по возобновлению части добычи. В целом на ближайшие два года, по расчетам многих аналитических групп, ожидается профицит предложения нефти.
При этом позитивом могут служить новости о планах США надавить на Иран и сократить экспорт иранской нефти. Также появились первые заявления Минэнерго США о планах пополнения стратегического резерва.
Риторика в отношении России и российской нефти остается смешанной.
Ключевые события недели:
11/03, вторник — краткосрочный прогноз EIA по рынку энергоресурсов; недельное изменение запасов нефти в США от API; переговоры между США и Украиной в Эр-Рияде.
12/03, среда — ежемесячный отчет ОПЕК; индексы потребительских цен США (фев.), недельное изменение запасов нефти в США от EIA.
13/03, четверг — ежемесячный отчет МЭА; индексы цен производителей США (фев.).
14/04, пятница — число буровых установок от Baker Hughes.
Новостной фон
∙ США отклонили предложение Канады, которая в этом году председательствует в G-7, о создании целевой группы для мониторинга нарушений санкций и контроля за теневым флотом России. Источники Bloomberg сообщают, что США настаивают на смягчении формулировок в отношении России и усилении риторики в отношении Китая. Также ранее выходили новости о том, что команда Трампа изучает возможность отмены потолка цен на нефть в случае продвижения переговоров с Россией.
∙ Дональд Трамп рассматривает возможность введения масштабных санкций в отношении России, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня с Украиной.
∙ ОПЕК+ может отменить решение о возобновлении части добычи, если на рынке возникнут дисбалансы.
∙ Саудовская Аравия снизила цены на нефть с поставкой в апреле для покупателей в Азии.
∙ США не останавливают торговлю иранской нефтью, то существенно замедляют ее. Вашингтон все еще может оказать дополнительное давление, чтобы ограничить потоки.
∙ Глава Минэнерго США Крис Райт планирует найти до $20 млрд для пополнения стратегического нефтяного резерва.
∙ Хедж-фонды за неделю, закончившуюся 4 марта, сократили свои длинные позиции по фьючерсам на WTI до минимумов 2010 года. Аналогичная динамика наблюдалась и во фьючерсах на Brent.
∙ Потребительская инфляция в Китае снизилась сильнее ожиданий рынка. Однако причина может быть в высокой базе прошлого года. Основные покупки население страны совершает в период Лунного Нового года. Это плавающий праздник. В прошлом году он пришелся на февраль, в этом — преимущественно на конец января.
Природный газ
Глобальная техническая картина во фьючерсах на природный газ остается восходящей. Котировки достигли верхней границы восходящего канала на $4,7 и даже пролетели чуть выше, приблизившись к $5.
На часовом графике индикатор RSI сигнализирует о перегреве — требуется охлаждение в виде консолидации или коррекционного отката.
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