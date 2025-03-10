Нефть и газ. Техническая картина и события недели

∙ США отклонили предложение Канады, которая в этом году председательствует в G-7, о создании целевой группы для мониторинга нарушений санкций и контроля за теневым флотом России. Источники Bloomberg сообщают, что США настаивают на смягчении формулировок в отношении России и усилении риторики в отношении Китая. Также ранее выходили новости о том, что команда Трампа изучает возможность отмены потолка цен на нефть в случае продвижения переговоров с Россией.