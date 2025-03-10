Каким будет курс рубля 11 марта 2025 года: прогноз эксперта

На мировых рынках еще предстоит понять влияние введения новых тарифов на внешнюю торговлю как со стороны США, так и ответных шагов со стороны торговых партнеров. Прошлая неделя показала, что часть инвесторов готова сокращать свои позиции на американском рынке, а ряд экспертов снова заговорил о возможном возвращении риска рецессии.