Каким будет курс рубля 11 марта 2025 года: прогноз эксперта

Среди причин такого позитива инвесторов по-прежнему можно выделить фактор геополитики, в частности, продолжающийся переговорный процесс. В подтверждение этого одновременно с ростом акций укреплялся и российский рубль, преодолев 88,8 рублей за доллар с утра во фьючерсе.
Лидерами роста ко второй половине дня стали акции Транснефти, МКБ и РУСАЛа, прибавлявшие более 2%. А среди аутсайдеров можно выделить акции ПИК, терявшие более 1% даже на фоне недавних новостей о возможном расширении программ льготной ипотеки.
Из ожидаемых корпоративных событий отметим рекомендацию совета директоров Полюса утвердить 730 рублей на акцию в качестве дивиденда за прошлый год. Инвесторы оценили эту новость снижением котировок акций Полюса на −1,35%. Общее годовое собрание состоится 14 апреля.
На мировых рынках еще предстоит понять влияние введения новых тарифов на внешнюю торговлю как со стороны США, так и ответных шагов со стороны торговых партнеров. Прошлая неделя показала, что часть инвесторов готова сокращать свои позиции на американском рынке, а ряд экспертов снова заговорил о возможном возвращении риска рецессии.
Цены на нефть марки Brent не оказывали значимого влияния как на капитализацию компаний, так и на курсы валют, торгуясь вокруг 70$ за баррель.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 11 марта — 3200−3350 п.
Рубль сегодня укреплялся к обеим популярным у инвесторов валютам. Преодолев к доллару отметку в 89 рублей и снова вплотную приблизившись в 12 рублям за юань, российская валюта продолжала отыгрывать потенциальный позитив геополитики. Среди причин усиления позиций моно выделить глобальное ослабление доллара из-за неопределенности результатов «тарифных перепалок». А для китайской валюты уровень в 12 рублей прочно ассоциируется со справедливой ценой.
Прогноз по рублю на 11 марта — юань 12,2−12,5, доллар — 88,5−90,5 ₽
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