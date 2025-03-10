Депутат рассказал о доступных для многодетных россиян квартирах

«В 2025 году многодетная мать сможет купить квартиру в ипотеку на 30 лет в рамках программы “Семейная ипотека” под 6%. Для Москвы максимальная сумма кредита — 12 млн рублей, первоначальный взнос — 20%, тогда квартира максимально может стоить 15 млн рублей. Для регионов эта сумма будет равна 7,5 млн рублей. Кроме того, материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке. В 2025 году его размер на второго и последующих детей составляет 912 тыс. рублей. Банки, вероятнее всего, одобрят женщине со средней зарплатой в 80 тыс. рублей ипотеку на 30 лет с платежом в 32−40 тыс. рублей и под 6% на максимальную сумму в 7 млн рублей», — сказал депутат.