ЦРПТ: первый в России эксперимент по маркировке зубной пасты лазером прошел успешно

Как напомнили в ЦРПТ, SPLAT Global стала первой компанией в России, которая интегрировала маркировку на продукцию категории ухода за полостью рта. Несмотря на то, что обязательная маркировка для зубных паст в России начнется только с 1 октября 2025 года, компания уже приступает к оснащению своих производственных мощностей необходимым оборудованием.