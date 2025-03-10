ЦРПТ: первый в России эксперимент по маркировке зубной пасты лазером прошел успешно

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Первая тестовая маркировка зубной пасты лазером прошла успешно и подтвердила возможность ее введения в промышленных масштабах. Эксперимент провел Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) совместно с компанией SPLAT Global, сообщила пресс-служба Центра.
«SPLAT Global завершил эксперимент по нанесению маркировки на зубную пасту и ополаскиватель для полости рта. В ходе тестирования использовались технологии лазерного нанесения и этикетирования на высокоскоростных производственных линиях, которые доказали эффективность технологий на практике», — говорится в сообщении.
Руководитель товарной группы системы «Честный знак» Варвара Михайлова отметила, что с учетом высокой скорости производства зубной пасты было важно протестировать лазерную маркировку. «Полученные результаты подтвердили возможность успешного внедрения маркировки в промышленных масштабах», — сказала она.
По словам руководителя отдела технического регулирования SPLAT Global Надежды Гуськовой, компания дорожит качеством продукции. «Начало оснащения наших заводов оборудованием для маркировки — это важный шаг в подготовке к новым требованиям и подтверждение нашей приверженности высоким стандартам», — подчеркнула Гуськова.
Как напомнили в ЦРПТ, SPLAT Global стала первой компанией в России, которая интегрировала маркировку на продукцию категории ухода за полостью рта. Несмотря на то, что обязательная маркировка для зубных паст в России начнется только с 1 октября 2025 года, компания уже приступает к оснащению своих производственных мощностей необходимым оборудованием.