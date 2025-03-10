Больше 40% россиян уже оформили самозапрет на кредиты

Уже успели оформить самозапрет на кредиты более 42% участников исследования, еще 26% собираются воспользоваться этой возможностью в ближайшее время.8% респондентов сообщили, что планируют подключить самозапрет, но не в ближайшие дни.
9% не собираются оформлять запрет, а 15% еще не приняли окончательного решения.
Позитивно нововведение оценивают подавляющее большинство россиян: 80% участников опроса заявили, что эта мера поможет борьбе с мошенниками, еще 9,5% респондентов отметили, что самозапрет снизит риск чрезмерного роста долговой нагрузки на россиян. 4% считают, что самозапрет помешает взять кредит в случае острой необходимости. Затруднились с ответом 3% участников исследования, еще 3,5% не испытывают интереса к этой теме.
Среди тех, кто уже успели воспользоваться нововведением, 97% оформляли самозапрет в личном кабинете на Госуслугах, менее 2% — в МФЦ, еще один процент сделал это в офисе банка.
При этом у россиян есть и опасения по оформлению самозапрета: 23,5% участников опроса отметили, что сейчас нельзя заблокировать все виды кредитов при помощи этой функции. Еще 18% боятся, что самозапрет будет сложно снять при необходимости. Опасения, что оформление запрета на кредиты негативно скажется на кредитной истории заемщика, ощущают 6% участников опроса. 15% опасаются, что мошенники могут воспользоваться желанием оформить самозапрет в своих целях, затруднились с ответом на этот вопрос 31% респондентов. Еще 6% заявили, что не испытывают никаких опасений по самозапретам.
Опрос проводился среди читателей Финансы Mail