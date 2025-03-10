Больше 40% россиян уже оформили самозапрет на кредиты

При этом у россиян есть и опасения по оформлению самозапрета: 23,5% участников опроса отметили, что сейчас нельзя заблокировать все виды кредитов при помощи этой функции. Еще 18% боятся, что самозапрет будет сложно снять при необходимости. Опасения, что оформление запрета на кредиты негативно скажется на кредитной истории заемщика, ощущают 6% участников опроса. 15% опасаются, что мошенники могут воспользоваться желанием оформить самозапрет в своих целях, затруднились с ответом на этот вопрос 31% респондентов. Еще 6% заявили, что не испытывают никаких опасений по самозапретам.