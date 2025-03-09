Топ-4 схем мошенников для обмана пенсионеров

Прибавка к пенсии
Мошенник звонит пенсионеру и говорит, что он из Социального фонда России. Он сообщает о якобы неучтенном трудовом стаже, который обнаружился совершенно случайно. Эта «неучтенка» может значительно увеличить размер пенсии — нужно только подать заявление на перерасчет.
Далее мошенник рассказывает, что для подачи заявления никуда не надо идти, ни к кому не надо обращаться. Достаточно просто продиктовать лжесотружнику реквизиты банковской карты и код из смс-сообщения, который «подтвердит заявку». Так злоумышленник и получит доступ к деньгам пенсионера.
Если вы сталкиваетесь с таким звонком, не спешите радоваться прибавке к пенсии. Остановитесь и вспомните, что для общения с настоящими работниками Соцфонда нужно самим обратиться в отделение. И все реквизиты от счета, куда каждый месяц переводят пенсию, у СФР есть.
Новые льготы
Мошенники звонят пенсионерам по телефону, якобы из МФЦ. Они обещают предоставить дополнительные льготы или скидки, например, на оплату ЖКХ. Для получения льготного тарифа нужно просто «записаться» в МФЦ, а запись подтвердить, сообщив номер СНИЛС и код из смс-сообщения.
Такой код, скорее всего, будет ключом для получения доступа к учетным записям на «Госуслугах».
При получении такого звонка не нужно «записываться» на прием сразу. Повесьте трубку, найдите проверенный номер вашего МФЦ и узнайте уже у них, что это за скидка и как ее получить. За информацией о льготах также можно обращаться в органы социальной защиты или местную администрацию.
Безопасный вклад
Мошенники звонят пожилым людям и говорят, что деньги, которые они зарабатывали всю жизнь, находятся под угрозой. Но проблему можно быстро решить — нужно только перевести деньги на якобы безопасный счет, который принадлежит аферистам.
Опасна эта схема тем, что воздействие оказывают сразу несколько человек. Сначала звонят с «Госуслуг», говоря, что много банков запросили кредитную историю пенсионера. Значит, на него пытаются взять кредит. Пожилого человека убеждают, что на его имя кто-то оформляет займ, нужно срочно обратиться в МФЦ.
Далее звонок от «менеджера» банка. Он подтверждает, что пенсионеру выдали кредит на большую сумму. А раз он ничего не оформлял, то поработали мошенники: они получили доступ к счету пенсионера, а кредитные деньги могут забрать себе.
Пожилого человека сразу же переводят на якобы специалиста из Центробанка. Тот и предлагает перевести средства на «безопасный счет», чтобы мошенники до него не добрались.
И пенсионеры, под страхом потерять деньги, все переводят.
Способ уберечься от такой схемы только один — помните, что никакого безопасного счета не существует.
Скидки для пенсионеров
Мошенники, которые обманывают россиян с помощью этой схемы, не покушаются на банковские счета. Они под разными предлогами навязывают пенсионерам дорогие и бесполезные товары.
Работают обычно такими методами — либо сначала запугивают, а затем делают выгодное предложение, или сначала предлагают какой-либо выигрыш, а потом называют условия его получения.
Так, мошенники могут предлагать выигрыш от якобы участия в лотерее, а чтобы его получить — надо купить какой-то продукт за огромные деньги. Или дают чудодейственные лекарства, косметику и витамины, цены на которые завышены, а эффекта нет.
По этой же схеме аферисты могут ходить по домам и представляться, скажем, сотрудниками коммунальных служб. Они запугивают тем, что в доме есть поломка, опасная для жизни, либо не прибора, за отсутствие которого положен крупный штраф. Далее они предлагают этот прибор купить, якобы на льготных условиях.
Если вы попали в такую ситуацию, помните — незнакомых людей пускать в дом нельзя. Лучше лишний раз позвонить в управляющую компанию и убедиться, что человека действительно прислали они и что прибор и правда нужен.
А все «призы» и чудодейственные лекарства лучше проверять через интернет или попросить родственников помочь разобраться, что это такое и нужно ли оно.
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