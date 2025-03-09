Топ-4 схем мошенников для обмана пенсионеров

При получении такого звонка не нужно «записываться» на прием сразу. Повесьте трубку, найдите проверенный номер вашего МФЦ и узнайте уже у них, что это за скидка и как ее получить. За информацией о льготах также можно обращаться в органы социальной защиты или местную администрацию.