Топ-4 банка с выгодными ставками по ипотеке в марте 2025 года

В марте 2025 года сразу несколько ведущих российских банков объявили о снижении ставок по ипотечным программам. Этот тренд был замечен у таких ключевых игроков, как Сбербанк, ПСБ, Банк ДОМ.РФ и Уралсиб. На сегодняшний день минимальная стоимость ипотечных кредитов в Банке ДОМ.РФ и Уралсиб составляет порядка 23−23,5%, что превышает ключевую ставку всего на 2−2,5 процентного пункта.
Сбербанк
С 4 марта Сбербанк пересмотрел ставки по рыночной ипотеке, увязав их с размером первоначального взноса. Снижения составили от 1 до 1,5 процентного пункта.
Например, при внесении более 50% от стоимости недвижимости ставка по программе рыночной ипотеки на новостройки теперь составляет 28,2%, а на вторичное жилье — 27,6%, что на 1,5 п.п. ниже прежних уровней. Если первый взнос составляет от 20% до 50%, ставка равняется 28,7% для новостроек и 28,1% для вторичного жилья (снижение на 1 п.п.).
ВТБ
ВТБ также объявил о пересмотре условий по ипотечным продуктам с 4 марта. В частности, изменения коснулись комбинированной ипотеки, включая программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Отдельно отмечено снижение ставок по семейной ипотеке в крупнейших регионах России — Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Так, для средней суммы кредита в 13,5 миллиона ставка теперь начинается от 9,51% против прежних 12,08%. В банке заявили, что в настоящее время рассматривают возможность дальнейшего смягчения условий по рыночной ипотеке.
Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ на 7 марта установил ставку по ипотеке на квартиры в новостройках в диапазоне от 16,3% до 22%. Клиенты могут воспользоваться кредитом до 50 миллионов сроком до 30 лет при первоначальном взносе от 20%.
Уралсиб
Уралсиб привлекает клиентов выгодными условиями для покупки нового жилья
Банк Уралсиб также отметил снижение ставок по ипотеке на жилую недвижимость. Согласно предлагаемым условиям, минимальная ставка на новостройки составляет 22,79% при первоначальном взносе от 15%. Максимальный срок кредитования остается традиционно высоким — до 30 лет.
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