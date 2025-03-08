Топ-4 банка с выгодными ставками по ипотеке в марте 2025 года

Например, при внесении более 50% от стоимости недвижимости ставка по программе рыночной ипотеки на новостройки теперь составляет 28,2%, а на вторичное жилье — 27,6%, что на 1,5 п.п. ниже прежних уровней. Если первый взнос составляет от 20% до 50%, ставка равняется 28,7% для новостроек и 28,1% для вторичного жилья (снижение на 1 п.п.).