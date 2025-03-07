Reuters: торговля кофе замерла из-за резкого подорожания зерна

Мировая торговля кофе оказалась практически на грани остановки из-за резкого роста цен на кофейные бобы. Как сообщает агентство Reuters, производители и поставщики напитка значительно сократили объем закупок, в результате чего ситуация на рынке становится все более неопределенной.
Согласно данным Reuters, участники ежегодного съезда американской Национальной ассоциации кофе, который завершился на прошлой неделе в штате Техас, выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией. Одним из главных факторов кризиса стал стремительный рост фьючерсов на сорт арабика, которые увеличились на 70% на бирже ICE.
Генеральный директор эквадорского производителя растворимого кофе Elcafe Ренан Чуэйри поделился своим опытом: компания впервые за многие годы не смогла реализовать весь запланированный объем продукции.
«Обычно мы бы уже распродали все, но пока мы продали менее 30% продукции. Сильный рост цен съедает деньги покупателей, и у них нет средств для закупки необходимых объемов», — отметил он.
Эксперты Reuters объясняют рост цен спадом производства кофе в традиционных регионах выращивания. В частности, серьезно сократились объемы урожая в Бразилии — крупнейшем производителе арабики в мире. Однако прогнозируется, что уже к концу года цены на арабику могут снизиться до 30%, так как высокая стоимость напитка сдерживает потребительский спрос. В то же время на рынок может повлиять ожидаемый рекордный урожай кофейных бобов в Бразилии в следующем году.
Тем не менее, нынешняя ситуация наносит ощутимый удар по целому ряду компаний, занимающихся продажей и переработкой кофе. Как сообщил генеральный директор одной из ведущих обжарочных компаний США, ситуация для многих предпринимателей становится критической.
«Они не знают, смогут ли продать свою продукцию по новым ценам. Некоторые из них разоряются», — прокомментировал он ситуацию. Более того, по его словам, в ряде розничных магазинов США начал ощущаться острый дефицит кофе, что он назвал «кошмарным» явлением.
Некоторые эксперты все же видят перспективы стабилизации рынка. Сырьевой трейдер Луис Дрейфус отметил, что увеличение площадей посадок кофейных деревьев в Индии, Уганде, Эфиопии и Бразилии может привести к значительному снижению цен в будущем. В совокупности с прогнозируемым высоким урожаем в Бразилии это может спровоцировать обвальное падение цен на кофейные бобы в следующем году, что, по мнению некоторых участников рынка, позволит смягчить нынешний кризис.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.