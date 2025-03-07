Reuters: торговля кофе замерла из-за резкого подорожания зерна

Эксперты Reuters объясняют рост цен спадом производства кофе в традиционных регионах выращивания. В частности, серьезно сократились объемы урожая в Бразилии — крупнейшем производителе арабики в мире. Однако прогнозируется, что уже к концу года цены на арабику могут снизиться до 30%, так как высокая стоимость напитка сдерживает потребительский спрос. В то же время на рынок может повлиять ожидаемый рекордный урожай кофейных бобов в Бразилии в следующем году.