Рынок акций, отчет «Совкомфлота» и рост облигаций: дайджест

По его прогнозам, в четвертом квартале выручка компании на основе ТЧЭ (тайм-чартерного эквивалента) снизилась на 35% год к году, до $310 млн, показатель EBITDA сократился почти вдвое, до $173 млн, а скорректированная на валютную переоценку чистая прибыль упала до $68,5 млн против $216,5 млн годом ранее. В «Ренессанс Капитале» ожидают, что скорректированная чистая прибыль в рублях за четвертый квартал составила ₽6,8 млрд, а по итогам 2024 года — ₽50,5 млрд.