Рынок акций, отчет «Совкомфлота» и рост облигаций: дайджест

Индекс Мосбиржи
Рынок акций в четверг, 6 марта, после снижения в начале сессии большую часть дня показывал боковую динамику. В ходе основных торгов индекс Мосбиржи терял около 2% и снижался до 3188,8 пункта, однако к концу сессии смог отыграть часть потерь. Основная торговая сессия на российском рынке завершилась в минусе. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,71%, до 3207,7 пункта, а индекс РТС — на 1,48%, до 1128,13 пункта.
Рынок российских акций отреагировал на достаточно агрессивную риторику президента Франции Эмманюэля Макрона, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Ожидания участников рынка относительно быстрого урегулирования конфликта в Восточной Европе снизились. Накануне Макрон в своем обращении назвал Россию «угрозой Франции и Европе» на долгие годы и обвинил в том, что она «превратила украинский конфликт в глобальный».
На вечерней сессии в четверг динамика на рынке акций сменилась на небольшой рост, что позволило рынку восстановить утраченные позиции. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессии, к концу торгов снизился на 0,04% по сравнению с уровнем закрытия среды — до уровня 3207,55 пункта.
На утренних торгах в пятницу, 7 марта, индекс IMOEX2 показывал прирост на 0,7% — до уровня 3229,4 пункта по состоянию на 8:46 мск.
Повышенная волатильность на рынке акций России связана исключительно с геополитической неопределенностью, считают в «БКС Мир инвестиций». Внутридневное падение не сопровождалось увеличением оборотов — агрессивных продаж на снижении не было, и рынок акций все еще остается в восходящей формации, считает Михаил Зельцер.
На фоне неоднозначного новостного фона, связанного с геополитикой, многие участники торгов опасаются реализации каких-либо рисков на выходных, а потому воздерживаются от покупок акций или сокращают их количество в портфеле, сообщили в «БКС Мир инвестиций».
Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев отметил, что в пятницу внешняя конъюнктура ухудшилась. В частности, азиатские биржевые индексы попали под контроль «медведей», фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США и нефтяные котировки также снижаются.
Отчетность «Совкомфлота»
В пятницу «Совкомфлот» отчитается по МСФО за четвертый квартал и 2024 год.
В SberCIB ожидают падения прибыли из-за завершения части премиальных контрактов, коррекции спотовых ставок фрахта на танкеры Aframax и санкций США в отношении части флота компании. По оценкам аналитиков, в четвертом квартале скорректированная чистая прибыль упала на 29% по сравнению с третьим кварталом, а по итогам всего года она снизится на 38%, до ₽21,8 на акцию.
Аналитик по сектору транспорта и электроэнергетики «Ренессанс Капитала» Николай Голотвин считает, что слабая ценовая конъюнктура на рынке фрахта танкеров, несмотря на традиционно благоприятную сезонность четвертого квартала, также оказала давление на выручку «Совкомфлота». «Более того, усиливающееся санкционное давление, по нашей оценке, могло привести к простою части флота, что также негативно повлияло на финансовые результаты», — добавил Голотвин.
По его прогнозам, в четвертом квартале выручка компании на основе ТЧЭ (тайм-чартерного эквивалента) снизилась на 35% год к году, до $310 млн, показатель EBITDA сократился почти вдвое, до $173 млн, а скорректированная на валютную переоценку чистая прибыль упала до $68,5 млн против $216,5 млн годом ранее. В «Ренессанс Капитале» ожидают, что скорректированная чистая прибыль в рублях за четвертый квартал составила ₽6,8 млрд, а по итогам 2024 года — ₽50,5 млрд.
При распределении на выплаты акционерам 50% прибыли дивиденд за 2024 год, по оценкам Голотвина, может составить ₽10,6 на акцию, что по текущим ценам дает 10,9% доходности.
В SberCIB ожидают чуть более высокие дивиденды при коэффициенте выплат в 50% — около ₽10,9 на бумагу (11,2%). В инвестиционном подразделении Сбербанка снизили таргет по акциям «Совкомфлота» — с ₽126 до ₽121, но сохранили рекомендацию «покупать».
Целевая цена «Ренессанс Капитала» по акциям «Совкомфлота» — ₽110, рейтинг — «держать». Утром в пятницу бумаги «Совкомфлота» торгуются вблизи ₽96,8.
Рынок облигаций
На рынке облигаций оптимизм не угасает. По итогам торгов индекс государственных облигаций RGBI вырос на 0,82%, до 110,06 пункта. Выше 110 пунктов бенчмарк не был с 24 мая 2024 года, когда ставка была на уровне 16%. Индекс корпоративных облигаций RUCBCPNS прибавил 0,3% и закрылся на отметке 92,28 пункта — это максимум с июня прошлого года.
Больше всего в ОФЗ инвесторы покупают самые длинные выпуски, обратил внимание руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций». По его мнению, потенциал для подъема котировок сохраняется.
По словам эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, оптимисты, рассчитывающие на скорое снижение ключевой ставки, явно доминируют на рынке облигаций.
По базовым оценкам брокера, монетарный разворот состоится в июне, но при определенных вводных — геополитическом прогрессе, устойчивости рубля и затухании инфляции — это может быть даже и на апрельском заседании регулятора. «К концу года ждем ставку на 16%. А значит, при реализации базового сценария рост цен ОФЗ продолжится, а снижение их доходностей ускорится», — считает Зельцер.
В четверг управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич подтвердил рекомендацию по формированию позиции в длинных ОФЗ-ПД и корпоративных облигациях с рейтингом ААА-АА.
Но главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин и старший аналитик «Синары» Александр Афонин отметили, что хотя в начале года инвесторы в силу позитивного новостного фона переключились на облигации с фиксированным купоном, однако не стоит забывать, что ключевая ставка остается на высоком уровне и, весьма вероятно, продержится на нем без существенных изменений еще длительное время, поскольку инфляция не замедляется.
«В таких условиях мы считаем целесообразным сохранять в портфеле баланс бумаг с фиксированным и плавающим купонами», — заключили эксперты.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽90,28, продать — по ₽91,07;
- Банк РМП (ст. м. «Улица 1905 года»): купить доллары можно по ₽90,3, продать — по ₽89,3.
Самые дешевые евро:
- Солид Банк (м. Беговая): купить евро можно по ₽98,85, продать — по ₽97;
- Банк «Финсервис» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽99, продать — по ₽91.
Корпоративные события
ТГК-1: финансовые результаты по МСФО за 2024 год.
Другие важные события
ЦБ опубликует обзор ключевых показателей управляющих компаний.
Еврозона: ВВП, четвертый квартал — 13:00 мск.
США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, февраль — 16:30 мск.
США: безработица, февраль — 16:30 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3207,7 (-1,71%).
Индекс РТС: 1128,13 (-1,48%).
S&P 500: 5738,52 (-1,78%).
Dow Jones Industrial Average: 42 579,08 (-0,99%).
NASDAQ Composite: 18 069,26 (+2,61%).