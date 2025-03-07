Россиянам дали советы по вложению в иностранную валюту

«Если есть желание непременно разместить какую-то часть средств в валюте, то я бы не рекомендовал размещать больше 5−10% от накоплений. Тем более что сейчас рублевые ставки по депозитам находятся на пике, и вряд ли какие-либо другие вложения смогут перекрыть эту доходность в период одного-двух лет. Можно рассмотреть валюты нейтральных стран — гонконгский доллар и дирхам ОАЭ», — отметил он.