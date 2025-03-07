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Как клиенты и бизнес готовятся к 8 Марта

Подготовка к Международному женскому дню — это время приятных хлопот и заметных изменений в предпочтениях покупателей. Рассмотрим, какие тенденции наблюдаются среди россиян при выборе подарков на 8 Марта, а также как бизнес адаптируется к этим изменениям.

Источник: Freepik

Популярность цветов и ювелирных изделий

Традиционно в этот день дарят цветы и ювелирные украшения. Тюльпаны, розы, пионы и мимозы — наиболее востребованные виды цветов. Среди ювелирных изделий лидируют серьги, кольца и браслеты. Такие подарки ассоциируются с радостью и праздничным настроением.

Рост интереса к подарочным сертификатам

Подарочные сертификаты становятся всё более популярным подарком. Они позволяют получателю выбрать то, что ему действительно нужно, и часто воспринимаются как знак внимания и заботы. Особенно востребованы сертификаты на косметику и SPA-процедуры.

Спрос на впечатления и оригинальные подарки

Всё больше людей предпочитают подарки-впечатления: билеты в театр, на концерт или выставку, а также путешествия. Необычные подарки, например, набор для шахмат с шоколадными фигурами вместо традиционных конфет, также набирают популярность. Это свидетельствует о стремлении к оригинальности и желании сделать праздник особенным.

Онлайн-покупки и быстрая доставка

Многие россияне предпочитают покупать подарки онлайн, чтобы сравнить цены и найти выгодные предложения. Быстрая доставка и возможность оплаты в рассрочку становятся важными факторами при выборе магазина. Это указывает на то, что удобство и экономия времени играют значительную роль в покупательском поведении.

Увеличение спроса на бьюти-услуги

Перед 8 Марта растёт спрос на услуги салонов красоты и SPA-салонов. Женщины хотят выглядеть особенно привлекательно в этот день, поэтому обращаются за помощью к профессионалам. Это создаёт дополнительные возможности для бизнеса в сфере красоты и ухода за собой.

Как бизнесу избежать ошибок в подготовке к 8 Марта

При планировании рекламных кампаний к 8 Марта многие рекламодатели допускают ошибки, которые могут снизить эффективность их действий. VK Реклама собрала наиболее распространённые из них:

  • Поздний запуск рекламы. Некоторые бренды начинают продвижение в последний момент, что не позволяет охватить нужную аудиторию и привлечь внимание к акциям, поскольку потенциальные клиенты у