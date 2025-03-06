Стало известно, можно ли будет оформить рассрочку с самозапретом на кредиты

Экономист напомнила, что самозапрет на выдачу кредитов и займов распространяется только на необеспеченное кредитование, например, потребительские кредиты и кредитные карты.
При этом, по ее словам, ограничения коснутся будущих кредитных продуктов. То есть, те кредиты, которые человек взял до установления самозапрета, надо будет выплачивать.
Эксперт добавила, что, установив самозапрет на выдачу кредитов и займов, гражданин лишится возможности оформления рассрочек на некоторых маркетплейсах.
«Фактически эти рассрочки являются кредитами, просто на особых условиях при покупке в определенном магазине. Если прочитать полный договор по рассрочке, можно видеть, что услуги предлагает микрокредитная компания или банк», — пояснила специалист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».