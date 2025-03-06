Стало известно, можно ли будет оформить рассрочку с самозапретом на кредиты

Россияне с марта получили возможность установить самозапрет на кредиты. О том, смогут ли они делать покупки в рассрочку на маркетплейсах, рассказала Финансам Mail кандидат экономических наук, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.