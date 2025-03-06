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Стало известно, можно ли будет оформить рассрочку с самозапретом на кредиты

Россияне с марта получили возможность установить самозапрет на кредиты. О том, смогут ли они делать покупки в рассрочку на маркетплейсах, рассказала Финансам Mail кандидат экономических наук, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Экономист напомнила, что самозапрет на выдачу кредитов и займов распространяется только на необеспеченное кредитование, например, потребительские кредиты и кредитные карты.

При этом, по ее словам, ограничения коснутся будущих кредитных продуктов. То есть, те кредиты, которые человек взял до установления самозапрета, надо будет выплачивать.

Эксперт добавила, что, установив самозапрет на выдачу кредитов и займов, гражданин лишится возможности оформления рассрочек на некоторых маркетплейсах.

«Фактически эти рассрочки являются кредитами, просто на особых условиях при покупке в определенном магазине. Если прочитать полный договор по рассрочке, можно видеть, что услуги предлагает микрокредитная компания или банк», — пояснила специалист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».