В Барнауле стартовал новый этап Всероссийской эстафеты «Мои финансы»

Для участников подготовлены обучающие мероприятия, которые будут полезны для людей всех возрастов: школьников, студентов, работающих граждан, старшего поколения. Они будут доступны вне зависимости от места жительства — можно посетить офлайн-активности в своем регионе или участвовать в онлайн-мероприятиях. За актуальным расписанием можно следить в календаре эстафеты на сайте проекта.
Также подготовлены и интерактивные форматы по теме личных финансов и инвестиционных инструментов — познавательные карточки, чек-листы, инструкции и прямые эфиры с приглашенными экспертами.
С видеообращением к участникам этапа выступил заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников.
«Эстафета “Мои финансы” стала действительно всероссийской и зарекомендовала себя как эффективный инструмент. В прошлом году в ней приняли участие 14,5 млн человек в более чем 150 тыс. мероприятий. Материалы эстафеты на нашем портале “Моифинансы.рф” посмотрели уже свыше 15 млн раз», — сказал замминистра.
Алтайский край для старта первого в этом году этапа эстафеты был выбран неслучайно. «Регион стал одним из первых в России, кто подключился к программе повышения финансовой грамотности граждан и продолжает занимать в этой области ведущие позиции. С 2013 года проделана впечатляющая работа. Неудивительно, что Алтай вышел в финал Всероссийского конкурса “Столица финансовой культуры”, — отметил директор НИФИ Минфина России Владимир Назаров.
Напомним, Всероссийская эстафета «Мои финансы» — масштабный просветительский проект Минфина России, который стартовал в 2024 году. Его миссия — создать информационную среду для непрерывного просвещения жителей сраны. Оператором проекта выступает НИФИ Минфина России. Институт разрабатывает актуальный контент для цифровых ресурсов и офлайн-мероприятий, оказывает регионам методическую поддержку в их проведении.
Кроме тематического этапа «Сберегай и приумножай: как правильно», в 2025 году в рамках эстафеты запланированы еще три цикла информационно-просветительских мероприятий. Они будут посвящены финансовой безопасности, страхованию и рациональному потреблению.