В Барнауле стартовал новый этап Всероссийской эстафеты «Мои финансы»

Алтайский край для старта первого в этом году этапа эстафеты был выбран неслучайно. «Регион стал одним из первых в России, кто подключился к программе повышения финансовой грамотности граждан и продолжает занимать в этой области ведущие позиции. С 2013 года проделана впечатляющая работа. Неудивительно, что Алтай вышел в финал Всероссийского конкурса “Столица финансовой культуры”, — отметил директор НИФИ Минфина России Владимир Назаров.