Рынок на траектории роста

Рынок накануне. Рынок остается на траектории роста. Индекс МосБиржи показал в среду рост на 0,68%. Индекс RGBI обновил годовые максимумы, повысившись на 0,73%. В сегменте суверенного долга сохраняется устойчивый спрос со стороны инвесторов.
Министерство финансов с начала 2025 года разместило ОФЗ в общей сложности на 1,011 трлн руб. по номиналу по сравнению с планом на I квартал на уровне 1 трлн руб. Досрочное выполнение плана оказалось возможным за счет продажи облигаций с фиксированной ставкой купона, без необходимости размещения облигаций с плавающим купоном.
Котировки Brent опустились ниже 70 долларов США за баррель, потеряв в среду почти 2,5%. С технической точки зрения цены на нефть пробили уровень поддержки, и если закроют неделю ниже 67 долларов за баррель, то это может означать выход из торгового диапазона, и вероятность более глубокого падения возрастет.
Объем нефтегазовых доходов России снизился в феврале в годовом выражении на 18,4% до 771,3 млрд руб. по сравнению с 945,6 млрд руб. в том же периоде прошлого года. Если цены на нефть продолжат падение, то на дальнейшее укрепление рубля рассчитывать не придется.
По данным Росстата, темпы роста индекса потребительских цен за неделю с 25 февраля по 3 марта 2025 года значительно замедлились, до 0,15% с 0,23% на предыдущей неделе. Годовая инфляция почти не изменилась, составив 10,07%.
Новости, ожидания и торговые идеи. Хэдхантер опубликовал сильные результаты за 2024 год, хотя перспективы компании могут показаться менее радужными. Выручка замедляется уже шесть кварталов подряд, хотя и с высокой базы прошлого года. В IV квартале 2024 года годовые темпы роста выручки составили 23%. Компания зависит от циклов деловой активности и начало года в этом плане представляется не самым удачным, учитывая снижение индексов деловой активности (PMI). В январе и феврале наблюдается значительное сокращение количества опубликованных вакансий работодателями, в прошлом году такой динамики не наблюдалось. Менеджмент тем не менее ожидает выправления ситуации, начиная со II квартала, при этом замедление в выручке может быть компенсировано ростом цен на услуги, маржинальность бизнеса остается высокой, на уровне 53%. Мы смотрим позитивно на компанию: чистая денежная позиция, фактически отсутствие капитальных затрат и высокая рентабельность, делают бизнес устойчивым к вызовам и позволяют стабильно генерировать свободный денежный поток, часть которого будет направлена на дивиденды. По итогам 2025 года компания может выплатить дивидендами около 460 ₽ на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности около 12,5% по текущим котировкам акций.
В четверг результаты по МСФО раскроет Московская биржа. На протяжении года биржа оставалась бенефициаром высоких процентных ставок в экономике, по итогам 2024 года Московская биржа может показать рекордную чистую прибыль. По результатам IV квартала 2024 года ожидаем, что скорректированная чистая прибыль может составить 28,4 млрд руб. Процентные доходы по итогам III квартала выросли на 124%, с тех пор ставки еще больше повысились, поэтому IV квартал должен быть самым удачным. При этом комиссионный доход, в обычное время он является основным источником дохода для биржи, вырос всего на 3% за сопоставимый период, не демонстрируя сильного роста последние пару лет. Таким образом, учитывая наши ожидания о начале цикла смягчения денежно-кредитной политики в I полугодии 2025 года, в 2025 году Московской бирже будет сложно повторить сильные результаты 2024 года.
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