Рынок на траектории роста

Новости, ожидания и торговые идеи. Хэдхантер опубликовал сильные результаты за 2024 год, хотя перспективы компании могут показаться менее радужными. Выручка замедляется уже шесть кварталов подряд, хотя и с высокой базы прошлого года. В IV квартале 2024 года годовые темпы роста выручки составили 23%. Компания зависит от циклов деловой активности и начало года в этом плане представляется не самым удачным, учитывая снижение индексов деловой активности (PMI). В январе и феврале наблюдается значительное сокращение количества опубликованных вакансий работодателями, в прошлом году такой динамики не наблюдалось. Менеджмент тем не менее ожидает выправления ситуации, начиная со II квартала, при этом замедление в выручке может быть компенсировано ростом цен на услуги, маржинальность бизнеса остается высокой, на уровне 53%. Мы смотрим позитивно на компанию: чистая денежная позиция, фактически отсутствие капитальных затрат и высокая рентабельность, делают бизнес устойчивым к вызовам и позволяют стабильно генерировать свободный денежный поток, часть которого будет направлена на дивиденды. По итогам 2025 года компания может выплатить дивидендами около 460 ₽ на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности около 12,5% по текущим котировкам акций.