Перечислены полезные финансовые привычки для россиян

«Финансово грамотный гражданин не называет по телефону свои персональные данные и любые коды из смс-сообщений. Более того, финансово грамотный гражданин не устанавливает на телефон никакое программное обеспечение на основании поступившего телефонного звонка или сообщения в мессенджере. В 2024 году практически 10 млрд рублей у россиян было украдено таким способом», — заключил он.