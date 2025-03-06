Перечислены полезные финансовые привычки для россиян

Первой привычкой он назвал постоянное ведение финансового планирования на 15 лет, 3−5 лет и 1 день — 1 год.
«Финансовые цели более короткого периода финансового планирования должны быть подчинены финансовым целям более длительного периода финансового планирования», — пояснил экономист.
Вторая привычка — откладывать часть средств от зарплаты в стратегическую кубышку (на старость) и на непредвиденные расходы. Кроме того, эксперт не советовал брать кредиты, так как проценты сейчас высокие.
Наконец, Игорь Балынин предложил тщательно изучать все финансовые предложения.
«Финансово грамотный гражданин не называет по телефону свои персональные данные и любые коды из смс-сообщений. Более того, финансово грамотный гражданин не устанавливает на телефон никакое программное обеспечение на основании поступившего телефонного звонка или сообщения в мессенджере. В 2024 году практически 10 млрд рублей у россиян было украдено таким способом», — заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».