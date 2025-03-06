Нефть на минимумах. Куда дальше?

В апреле на рынок планируют вернуть 138 тыс. б/с — это несущественная сумма для мирового баланса. Однако, по расчетам Goldman Sachs, если поставки будут прирастать постепенно в течение 18 месяцев, то к концу 2026 г. средняя цена Brent может упасть до $60. Аналитики инвестдома пока не меняли своего прогноза на этот год, но заявили о том, что могут это сделать.