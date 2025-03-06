Нефть на минимумах. Куда дальше?

Однако сегодня котировки отскакивают, что дает надежду на возможное завершение падения. Индикатор RSI дневного графика уже достиг зоны перепроданности — это еще один фактор в пользу возможного отскока. По сообщениям Bloomberg, рынок опционов настроен максимально по-медвежьи (оперативных данных по рынку фьючерсов, к сожалению, нет) — обычно накопление крайне негативных настроений тоже является предвестником разворота наверх.
Глобально нефть остается в нисходящей динамике, восходящих трендов не просматривается, что усложняет игру от лонга.
Картина 4-часового графика свидетельствует о том, что цена подошла к зоне локального нисходящего и горизонтального сопротивлений — район $70 за баррель.
Новостной фон остается негативным. С фундаментальной точки зрения на котировки давит в целом пессимистичный прогноз баланса спроса и предложения на этот и следующий годы. Сторона спроса может быть ослаблена еще и тарифными войнами Трампа — особенно в части китайских товаров. Китай выступает одним из ключевых импортеров нефти в мире, и замедление его экономики нежелательно.
Дополнительным триггером к усилению падения выступило решение ОПЕК+ вернуть на рынок 2,2 млн б/с, которые относятся к добровольным сокращениям восьми стран. Делать это планируется постепенно, добавляя понемногу каждый месяц.
В апреле на рынок планируют вернуть 138 тыс. б/с — это несущественная сумма для мирового баланса. Однако, по расчетам Goldman Sachs, если поставки будут прирастать постепенно в течение 18 месяцев, то к концу 2026 г. средняя цена Brent может упасть до $60. Аналитики инвестдома пока не меняли своего прогноза на этот год, но заявили о том, что могут это сделать.
Важно учитывать два фактора. Во-первых, ОПЕК+ может проявить гибкость в своих планах, если рыночная конъюнктура продолжит ухудшаться. Во-вторых, чрезмерно низкие цены на нефть противоречат заявленной политике Дональда Трампа по дальнейшему наращиванию добычи в США. В какой-то момент американские власти могут поддержать своих производителей покупками нефти в стратегический резерв. Стратегическим резервом обладает также Китай, но он не раскрывает информации о нем.
Вчера дополнительным негативом выступили данные EIA о недельном приросте коммерческих запасов нефти в США. Рынок ожидал снижения, так как о нем сигнализировали данные Американского института нефти. Причина — сезонное техобслуживание НПЗ. Запасы бензина и дистиллятов сократились из-за роста экспорта.
Январские санкции против российской нефти не принесли ожидаемого эффекта. И МЭА, и Минэнерго США уже признали тот факт, что новые ограничения не скажутся на объемах поставляемой на мировой рынок российской нефти, а приведут лишь к смене логистических маршрутов и росту транзакционных издержек. Экспорт иранской нефти также остается высоким несмотря на давление санкций. Во многом этому способствует стремление китайских потребителей обойти ограничения.
Индекс доллара DXY продолжает снижение — это позитив для цен сырьевых товаров, включая нефть.
В природном газе глобальная техническая картина является восходящей. Просматривается восходящий канал с верхней границей в районе $4,7 за MMBtu.
Краткосрочная техническая картина выглядит неопределенно. Цена отрисовывает «Двойную вершину», что может указывать на высокую вероятность локального отката.
Сегодня EIA опубликует еженедельный отчет о рынке природного газа.
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