Россиянам рассказали, как грамотно распределять бюджет

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева поделилась с «Известиями» советами о том, как грамотно распределять бюджет и совершать покупки, минимизируя траты. Эксперт подчеркнула важность разумного подхода к любым расходам — от обязательных до опциональных.
«К обязательным, но не особо крупным тратам можно отнести все бытовые нужды — продукты питания, необходимые товары для дома, товары для ухода за собой. К этой категории покупок нужно подходить мудро, несмотря на то, что расходы кажутся незначительными», — отметила Ольга Матвеева.
Финансовая грамотность основывается на грамотной оптимизации бюджета, что включает в себя планирование расходов и создание сбережений. Специалист рассказала, что для управления тратами можно использовать методы дополнительной выгоды. Так, бытовую химию она советует закупать оптом, косметику и уходовые товары приобретать по скидкам в рамках сезонных акций или клиентских дней, а продукты — покупать с использованием программ лояльности и кешбэк-сервисов. Это позволяет экономить деньги, оплачивая часть покупок бонусными баллами при следующих визитах в магазин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».