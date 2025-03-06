Россиянам рассказали, как грамотно распределять бюджет

Финансовая грамотность основывается на грамотной оптимизации бюджета, что включает в себя планирование расходов и создание сбережений. Специалист рассказала, что для управления тратами можно использовать методы дополнительной выгоды. Так, бытовую химию она советует закупать оптом, косметику и уходовые товары приобретать по скидкам в рамках сезонных акций или клиентских дней, а продукты — покупать с использованием программ лояльности и кешбэк-сервисов. Это позволяет экономить деньги, оплачивая часть покупок бонусными баллами при следующих визитах в магазин.