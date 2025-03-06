Депутат объяснил, как изменились начисления пенсионных баллов

Также Чаплин уточнил, что для выхода на страховую пенсию в 2025 году потребуется не менее 30 пенсионных баллов. Дополнительно в систему пенсионных коэффициентов учитываются периоды, такие как декретный отпуск по уходу за ребенком до полутора лет и служба в армии по призыву.