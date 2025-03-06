Депутат объяснил, как изменились начисления пенсионных баллов

В январе 2025 года проведена индексация ключевых параметров, используемых для расчета пенсий. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин. В частности, стоимость одного пенсионного балла увеличилась на 9,71 рубля, достигнув 142,76 рубля (по сравнению с прежним значением в 133,05 рубля).
«С января 2025 года произошла индексация основных показателей, используемых при расчете пенсий. Стоимость одного пенсионного балла увеличилась почти на 10 рублей и составила 142,76 рубля (ранее — 133,05 рубля). Фиксированная выплата также была увеличена и теперь составляет 8728,73 рубля, что примерно на 600 рублей больше, чем прежде (8134,88 рубля)», — отметил Чаплин.
Парламентарий подчеркнул, что значимым условием для формирования достойного уровня страховой пенсии является официальная заработная плата. «Для получения одного пенсионного коэффициента необходимо иметь годовой доход не менее 275,9 тысячи рублей, что составляет примерно 23 тысячи рублей в месяц. Чем больше баллов накопит гражданин за время своей трудовой деятельности, тем выше будет его пенсия», — пояснил депутат.
Также Чаплин уточнил, что для выхода на страховую пенсию в 2025 году потребуется не менее 30 пенсионных баллов. Дополнительно в систему пенсионных коэффициентов учитываются периоды, такие как декретный отпуск по уходу за ребенком до полутора лет и служба в армии по призыву.
«Важно понимать, что эти изменения направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан. Зная, как работает система начисления баллов и какие возможности существуют для их увеличения, будущие пенсионеры смогут более эффективно планировать свою трудовую деятельность и использовать все доступные законодательные механизмы для обеспечения достойной пенсии в будущем», — заключил Чаплин.
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