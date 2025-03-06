Абрамченко: нужно убрать ограничения на вычет за финансирование образования

«Хотя у нас есть региональная поддержка в виде налогового вычета, она не комбинируется с другими льготами. Необходимо убрать эти ограничения и разрешить использовать инвестиционный налоговый вычет для вложений в образование вместе с другими льготными налоговыми режимами», — сказала Абрамченко ТАСС.
Она напомнила, что с 2023 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым предприятия могут получить инвестиционный налоговый вычет на сумму стоимости имущества, безвозмездно переданного образовательным организациям. На данный момент решение о применении этого вычета приняли 41 из 89 регионов РФ, отметила заместитель председателя Госдумы.
Однако в некоторых регионах воспользоваться вычетом невозможно, так как действуют ограничения из-за других налоговых преференций, подчеркнула вице-спикер Госдумы. Снятие ограничений откроет новые возможности для бизнеса инвестировать в образование, считает Абрамченко. «Важно развивать новые инструменты поддержки таких предприятий. Рабочая группа Госдумы по среднему профессиональному образованию активно ищет эффективные решения», — добавила она.
Абрамченко также направила обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с просьбой представить перечень мер поддержки предприятий, которые оплачивают обучение студентов или иным образом помогают колледжам и техникумам. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС. «Прошу вас представить позицию Минпромторга России о перечне эффективных дополнительных мер для стимулирования предприятий участвовать в финансировании или иных формах поддержки подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена», — говорится в документе.