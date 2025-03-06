Абрамченко: нужно убрать ограничения на вычет за финансирование образования

Абрамченко также направила обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с просьбой представить перечень мер поддержки предприятий, которые оплачивают обучение студентов или иным образом помогают колледжам и техникумам. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС. «Прошу вас представить позицию Минпромторга России о перечне эффективных дополнительных мер для стимулирования предприятий участвовать в финансировании или иных формах поддержки подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена», — говорится в документе.