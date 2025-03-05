Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о планах масштабно сократить налоги в США

Президент Соединенных Штатов отметил, что такая мера должна улучшить экономическую ситуацию в стране.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует провести масштабное сокращение налогов для улучшения экономической ситуации в стране. Об этом он заявил во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

«В рамках очень важной части нашего плана мы добиваемся постоянного снижения подоходного налога по всем направлениям, а чтобы облегчить жизнь американцам, которые особенно сильно пострадали от инфляции, я призываю отказаться от налогов на чаевые, на сверхурочные и на пособия по социальному обеспечению для наших замечательных пожилых людей», — сказал Трамп.

Он также отметил, что намерен включить выплаты по автокредитам в перечень трат, за которые можно будет получить налоговый вычет. При этом Трамп подчеркнул, что эта мера будет действовать только в отношении произведенных в США автомобилей.

«Уже сейчас многие автомобильные компании объявили о строительстве крупных фабрик в Америке, а Honda только что объявила о новом заводе в Индиане, одном из крупнейших в мире», — добавил он.