Трамп заявил о планах масштабно сократить налоги в США

«В рамках очень важной части нашего плана мы добиваемся постоянного снижения подоходного налога по всем направлениям, а чтобы облегчить жизнь американцам, которые особенно сильно пострадали от инфляции, я призываю отказаться от налогов на чаевые, на сверхурочные и на пособия по социальному обеспечению для наших замечательных пожилых людей», — сказал Трамп.