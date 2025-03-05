Трамп заявил о планах масштабно сократить налоги в США

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует провести масштабное сокращение налогов для улучшения экономической ситуации в стране. Об этом он заявил во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.
«В рамках очень важной части нашего плана мы добиваемся постоянного снижения подоходного налога по всем направлениям, а чтобы облегчить жизнь американцам, которые особенно сильно пострадали от инфляции, я призываю отказаться от налогов на чаевые, на сверхурочные и на пособия по социальному обеспечению для наших замечательных пожилых людей», — сказал Трамп.
Он также отметил, что намерен включить выплаты по автокредитам в перечень трат, за которые можно будет получить налоговый вычет. При этом Трамп подчеркнул, что эта мера будет действовать только в отношении произведенных в США автомобилей.
«Уже сейчас многие автомобильные компании объявили о строительстве крупных фабрик в Америке, а Honda только что объявила о новом заводе в Индиане, одном из крупнейших в мире», — добавил он.