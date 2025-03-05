Стали известны причины прекращения поставок российской нефти в Чехию

Прекращение поставок российской нефти в Чехию по нефтепроводу «Дружба», о котором стало известно вчера, произошло из-за проблем с платежами, которые возникли из-за последнего пакета санкций США в отношении России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.