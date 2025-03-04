В Чехию перестала поступать нефть по «Дружбе»

«В Чехию снова перестала поступать нефть из российского нефтепровода “Дружба”, подтвердил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек. По его словам, дефицит чешским фирмам и домохозяйствам не грозит», — говорится в публикации.

Влчек заверил, что власти занимаются решением ситуации, но если пауза в поставках будет длительной, то Чехия может воспользоваться нефтепроводом TAL+.

Поставки по «Дружбе» прерывались в начале декабря. Тогда местные СМИ сообщали, что это произошло по административной причине.

Нефтепровод «Дружба» берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.