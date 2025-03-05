Стали известны подробности блокировки кредиток Т-банка после самозапрета на кредиты

Клиенты Т-Банка, установившие самозапрет на кредиты, начали получать уведомления о закрытии кредитных карт. Такую информацию опубликовал Telegram-канал Бизнес сегодня. Редакция Финансов Mail обратилась в пресс-службу банка и выяснила, кого коснулась данная мера.
«По самозапрету закрываются только не активированные ранее кредитные карты — то есть те, по которым не была совершена ни одна расходная операция. При этом активированные кредитные карты продолжают действовать, на них самозапрет не распространяется», — пояснили Финансам Mail в Т-банке.
Таким образом, активным пользователям кредитных карт Т-банка блокировки не угрожают.
Напомним, процедура установления самозапрета на кредиты заработала в России с 1 марта 2025 года.
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