Риэлтор дал неочевидные советы для покупателей квартир

Россиянам, которые планируют купить квартиру в 2025 году, стоит последовать трем советам, заявил в беседе с «Газетой.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
«Во-первых, не следует оформлять рассрочку с переходом в ипотеку всего на год, так как к началу 2026 года рыночные ставки, вероятно, все еще останутся заградительными», — отметил специалист.
Во-вторых, по его словам, не следует вкладываться в покупку квартир в жилых комплексах с задержкой сроков ввода свыше года, даже если застройщик предложит значительную скидку — это повышает риски стать обманутым дольщиком.
В-третьих, Сырцов рекомендует приобретать апартаменты не гостиничного, а офисного назначения, поскольку московские власти сейчас активно борются с таким форматом недвижимости.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».