Поставщики не поддержали предложение о возврате продукции с нечитаемой маркировкой

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Поставщики не поддержали предложение торговых сетей о возврате продукции с нечитаемой маркировкой. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».
«28 февраля прошло заседание комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности “Деловой России” с участием ведущих отраслевых ассоциаций пищевой и перерабатывающей промышленности. Участники совещания выступили с консолидированной отрицательной позицией на законодательную инициативу “О возврате поставщикам (или утилизации за счет поставщика) товаров с нечитаемыми на кассе кодами “Честный знак”, — говорится в сообщении.
Как отметил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, поставщики продовольственных товаров, добросовестно нанося QR-код и проверяя его читаемость на производстве, полностью выполняют требования законодательства о прослеживаемости товаров. «Если такой код в процессе перемещения, либо при выкладке был поврежден, в этом нет вины производителя», — подчеркнул он.
«Кроме того, неоднократно сталкивались со случаями, когда в результате разбора претензии со стороны организации розничной торговли относительно статуса кода маркировки оказывалось, что ошибка была вызвана некорректной работой кассового оборудования, которое либо заменило регистры в символах кода маркировки, либо заменило символы, либо кассир вместо кода маркировки считал QR-код», — добавил Леонов.
По его словам, поставщик не может отвечать за читаемость кода после отгрузки с производства и нести расходы в связи с ошибками, которые произошли на стороне перевозчика и организации розничной торговли.
«Поэтому мы не поддерживаем инициативы по снятию ограничений на возврат продукции по тем товарам, которые не прошли проверку при продаже на кассах, а также по снятию ограничений на компенсацию поставщиком расходов на утилизацию или уничтожение таких товаров», — добавил Леонов.