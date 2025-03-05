Поставщики не поддержали предложение о возврате продукции с нечитаемой маркировкой

«Поэтому мы не поддерживаем инициативы по снятию ограничений на возврат продукции по тем товарам, которые не прошли проверку при продаже на кассах, а также по снятию ограничений на компенсацию поставщиком расходов на утилизацию или уничтожение таких товаров», — добавил Леонов.