Полюс отчитался. О чем говорят цифры?

Ключевые моменты
- Результаты за IV квартал, как и ожидалось, хорошие
- Считаем, что благоприятная конъюнктура на рынке золота позволяет Полюсу выплатить дивиденды, компания рассмотрит этот вопрос отдельно
- Полюс обновил дивидендную политику — она стала более гибкой
- Среднесрочно производственные прогнозы стали консервативнее, а капзатраты — выше
- Сохраняем «Негативный» взгляд на акции Полюса — текущая котировка справедлива
5 марта Полюс раскрыл результаты за 2024 г. и дал прогнозы в рамках звонка с менеджментом. Текущая конъюнктура на рынке золота благоволит компании: золотодобытчик заработал достаточно и для финансирования инвестпрограммы, и для выплаты дивидендов.
Главное
∙ За счет высоких цен и объемов компания показала рекордную EBITDA за 2024 г.
∙ Годовой выпуск в 2025—2027 гг. будет ниже, чем в 2024 г., из-за более бедной руды на Олимпиаде.
∙ Менеджмент подтвердил долгосрочный прогноз удвоения добычи к 2030 г.
∙ Компания рассмотрит вопрос дивидендов за IV квартал после выплаты за 9 месяцев 2024 г.
∙ Мы ждем 620−650 ₽ на акцию с доходностью 3,2−3,3%
∙ Бумага уже показала высокую доходность — 95% (с дивидендами) с января 2024 г.
∙ Текущая цена акции выглядит справедливой и близка к нашей целевой 20 000 ₽
В деталях
Отчетность оправдала, а местами и превзошла ожидания
Полюс показал уверенные финансовые результаты за 2024 г. Выручка выросла на 40% по сравнению с 2023 г., до $7,3 млрд, EBITDA — на 49%, до рекордных $5,7 млрд. Таких цифр удалось добиться благодаря ралли в ценах на золото и хорошим производственным показателям.
Приятной неожиданностью стали объемы выпуска золота. Компания превзошла собственные прогнозы на 7%: производство золота увеличилось до 3 млн унций. Отдельно отметим хороший уровень денежных затрат на унцию золота (ТСС) — $383. Это в среднем на 15% ниже ориентиров компании.
Считаем, что рынок в целом предвидел хорошие финансовые результаты, поэтому реакция на отчетность будет ровной.
Ждать ли дивиденды за IV квартал?
Компания рассмотрит вопрос о дивидендах за IV квартал отдельно. Считаем, что выплата возможна: на рынке золота сохраняется благоприятная для компании конъюнктура, уровень долговой нагрузки остается комфортным — показатель Чистый долг/EBITDA в прошлом году составил 1,1х.
По нашим оценкам, выплата может составить 620−650 ₽ на акцию при коэффициенте выплат 30% EBITDA (без учета квазиказначейского пакета). Это дает дивдоходность 3,2−3,3%.
Компания обновила дивидендную политику. Что изменилось?
Новая политика стала более гибкой. Отмечаем следующее:
- Возможность платить дивиденды не реже двух раз в год (раньше выплаты были по полугодиям).
- Нет условия по соотношению Чистый долг/EBITDA (до этого упоминался порог 2,5х). При этом расширен перечень факторов, которые могут повлиять на выплату дивидендов. Теперь учитываются размер денежной позиции, прогноз капитальных инвестиций и свободного денежного потока, долговая нагрузка и доступность внешнего финансирования.
- Коэффициент выплат теперь — от 30% EBITDA. Это значит, что при благоприятном стечении обстоятельств компания может заплатить больше 30%. Ранее коэффициент был ровно 30%.
Среднесрочно производственные прогнозы стали консервативнее, а капзатраты — выше
Полюс планирует ежегодно производить 2,5−2,6 млн унций золота до 2027 г. включительно. Цифры на 13−17% ниже по сравнению с 2024 г. Основная причина понижения прогноза — более бедная руда на месторождении Олимпиада, на которое пришлось 45% всего выпуска аффинированного золота компании за прошлый год, ввиду ожидаемого перехода на пятую очередь отработки карьера. По нашим оценкам, содержание золота в руде может упасть на 30−35% с прошлогодних 3,6 грамм на тонну. При этом менеджмент сообщает, что после дополнительных вскрышных работ после 2027 г. показатель восстановится.
Золотодобытчик вновь подтвердил долгосрочные планы по удвоению добычи в 2030 г. после запуска Сухого Лога и и прочих проектов роста (об этом подробно писали в нашем отчете.
Начинается активная инвестиционная программа. Компания прогнозирует увеличение капзатрат на 75−100% по сравнению с прошлым годом до $2,2−2,5 млрд в этом году на фоне реализации Сухого Лога. Цифры рекордные для Полюса, однако текущая цена золота покрывает эти издержки без риска увеличения долговой нагрузки, по нашим расчетам.
Сохраняем «Негативный» взгляд на акции Полюса — текущая котировка справедлива
Акции Полюса обеспечили доходность 95% (с дивидендами) с начала прошлого года и вплотную приблизились к нашей целевой цене в 20 000 ₽
С учетом текущих вводных считаем, что бумага уже торгуется на справедливых уровнях и для существенной переоценки необходимо очередное ралли в золоте, что пока, на наш взгляд, выглядит маловероятно.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».