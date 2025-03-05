Полюс отчитался. О чем говорят цифры?

Полюс планирует ежегодно производить 2,5−2,6 млн унций золота до 2027 г. включительно. Цифры на 13−17% ниже по сравнению с 2024 г. Основная причина понижения прогноза — более бедная руда на месторождении Олимпиада, на которое пришлось 45% всего выпуска аффинированного золота компании за прошлый год, ввиду ожидаемого перехода на пятую очередь отработки карьера. По нашим оценкам, содержание золота в руде может упасть на 30−35% с прошлогодних 3,6 грамм на тонну. При этом менеджмент сообщает, что после дополнительных вскрышных работ после 2027 г. показатель восстановится.