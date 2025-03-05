Ограничение по картам и борьба с кибермошенниками: о чем говорили Путин и Набиуллина на совещании

«Давайте поговорим о мерах по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством», — сказал российский лидер, отметив, что несколько раз обсуждал эту тему с Набиуллиной.
Решение проблемы
По словам председателя регулятора, проблему кибермошенничества можно решить только общегосударственными усилиями.
«Весь опыт последних лет показывает, что проблему кибермошенничества можно решить только общими усилиями, на общегосударственном уровне. И меры, предпринимаемые правительством, ЦБ и правоохранительными органами, крайне важны для выстраивания единого контура защиты», — подчеркнула она.
Единое «окно»
Банк России, добавила Эльвира Набиуллина, готов выступить единым «окном» для обмена данными о мошенниках. При этом в обмене должны участвовать все российские банки и операторы.
«Мы бы хотели, чтобы в обмене данными о мошенниках участвовали все банки и все операторы связи. Банк России готов выступить единым “окном” для такого обмена со стороны банковской системы, остается перекинуть мост к операторам связи. Мы считаем, что таким мостиком может стать антифрод-платформа, которую создает правительство, но, чтобы обмен был по-настоящему результативным, и банки и операторы должны быть кровно в нем заинтересованы», — сказала глава ЦБ.
По ее словам, и банки, и операторы связи должны нести материальную ответственность за похищенные средства.
Атаки на россиян
Крупные кредитные организации, подчеркнула председатель ЦБ, «отбивают» 99% атак мошенников на граждан. Однако, по ее словам, 1% не отбитых атак может скрывать миллиардный ущерб.
Самозапрет
Набиуллина также прокомментировала самозапрет на кредиты, который начал действовать в России с 1 марта.
«Механизм самозапрета на выдачу кредитов работает четыре дня, но им уже воспользовались более 3 млн человек установили самозапрет на кредиты, чтобы мошенники не могли оформить на их имя кредит», — отметила она.
Ограничение количества карт
Глава регулятора также рассказала об обсуждении разумного ограничения на количество карт, которые можно оформить на одного человека.
«Мы обсуждаем разумное ограничение на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.
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