Ограничение по картам и борьба с кибермошенниками: о чем говорили Путин и Набиуллина на совещании

«Мы бы хотели, чтобы в обмене данными о мошенниках участвовали все банки и все операторы связи. Банк России готов выступить единым “окном” для такого обмена со стороны банковской системы, остается перекинуть мост к операторам связи. Мы считаем, что таким мостиком может стать антифрод-платформа, которую создает правительство, но, чтобы обмен был по-настоящему результативным, и банки и операторы должны быть кровно в нем заинтересованы», — сказала глава ЦБ.