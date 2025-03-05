Нефть и газ. Прогноз Goldman Sachs и пессимизм в опционах

∙ По данным Argus Media, стоимость перевозки 1 млн баррелей нефти марки Urals из российского черноморского порта Новороссийск на западное побережье Индии выросла до $7,9 млн. В конце прошлого года, до последнего пакета санкций США, цена находилась в районе $5,6 млн. На прошлой неделе в порту Приморск цена Urals упала до $57,97 за баррель, в Новороссийске — до $58,32. Это ниже установленного G7 потолка в $60.