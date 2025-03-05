Нефть и газ. Прогноз Goldman Sachs и пессимизм в опционах

Краткосрочно опустились ниже $70 за баррель. Вероятен отскок к ближайшему нисходящему сопротивлению.
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∙ Морской экспорт российской нефти за неделю достиг трехмесячного максимума. Однако присутствует проблема доставки и выгрузки грузов. Индийские порты не принимают нефть с подсанкционных танкеров. Фактически приостановлен поток нефти в эту страну с проектов Арктики и Сахалина, которые требуют использования специализированных судов. Некоторые китайские порты игнорируют санкции, но все равно танкеры простаивают неделями, прежде чем разгрузиться.
∙ По данным Argus Media, стоимость перевозки 1 млн баррелей нефти марки Urals из российского черноморского порта Новороссийск на западное побережье Индии выросла до $7,9 млн. В конце прошлого года, до последнего пакета санкций США, цена находилась в районе $5,6 млн. На прошлой неделе в порту Приморск цена Urals упала до $57,97 за баррель, в Новороссийске — до $58,32. Это ниже установленного G7 потолка в $60.
∙ Стоимость ближневосточного сорта нефти Oman вчера опустилась ниже Brent впервые с конца 2024 г.
∙ Ставки трейдеров в нефтяных опционах достигли максимального пессимизма за последние пять месяцев.
∙ Тарифы Трампа против Канады и Мексики могут привести к перераспределению мировых потоков нефть. Мексиканская нефть направится в Азию, латиноамериканская и европейская — в США. Что касается канадской нефти, то рынок может переложить возросшие расходы на конечных потребителей.
∙ По мнению генерального директора Sadi Aramco Амина Нассера, мировой спрос на нефть в этом году достигнет рекордного уровня 106 млн б/с (+1,3 млн б/с по сравнению с прошлым годом) за счет развития нефтехимии и роста спроса на авиатопливо. Китай и Индия продолжат наращивать потребление.
∙ Дональд Трамп дал Chevron месяц на сворачивание добычи в Венесуэле. Цена вопроса — порядка 200 тыс. б/с венесуэльской нефти, которые ранее шли в США. Венесуэла не входит в число ключевых поставщиков нефти на американский рынок.
∙ Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,46 млн баррелей. Сегодня официальную статистику представит EIA.
∙ Goldman Sachs видит риски снижения прогнозов Brent на 2025−2026 гг. Текущий прогноз — $78/$73. Однако к концу 2026 г. средняя цена Brent может упасть до $60, если поставки ОПЕК+ будут расти в течение 18 месяцев.
∙ Источники Reuters сообщают, что рекордная добыча в Казахстане могла повлиять на планы ОПЕК по возобновлению части поставок с апреля.
Фьючерсы на природный газ развили ростовую волну. Актив в целом сохраняет восходящую тенденцию. В случае продолжения роста потенциальные цели просматриваются на уровне $4,5 и $4,7 за MMBtu.
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