Минфин ожидает, что россияне вложат в ПДС 750 млрд рублей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минфин РФ ожидает увеличения объема привлеченных средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в 2025 году до 750 млрд рублей. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев.
По информации Минфина, за 2024 год объем вложений с учетом софинансирования и переводов пенсионных накоплений по договорам по программе долгосрочных сбережений составил 220 млрд рублей. По этой программе за прошлый год было заключено 2,9 млн договоров.
«Вот у нас продукты, такие как программа долгосрочных сбережений, которая показала уже очень хороший результат, — 220 млрд рублей привлеченных средств по итогам 2024 года. Это совокупность новых взносов, средств, переведенных в системе обязательного пенсионного страхования, софинансирования. На этот год задача еще более амбициозная. Если в прошлом году мы ожидали 250 млрд рублей и получили 220 млрд рублей, в этом году задача уже 750 млрд рублей. Поэтому потенциал и задача по привлечению стоит большая», — сказал Яковлев на Форуме лидеров рынка управления активами.
ПДС действует в России с 1 января 2024 года. С помощью программы россияне могут накопить средства и воспользоваться ими в будущем. Договор ПДС можно открыть в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) и получить от государства софинансирование в размере до 36 тыс. руб. в год.
Начать формировать сбережения может любой гражданин России с 18 лет. Для этого необходимо заключить договор с НПФ, который является оператором программы.
Минимальный срок участия в программе — 15 лет. До истечения этого срока участники программы могут начать получать выплаты в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.