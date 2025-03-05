Минфин ожидает, что россияне вложат в ПДС 750 млрд рублей

«Вот у нас продукты, такие как программа долгосрочных сбережений, которая показала уже очень хороший результат, — 220 млрд рублей привлеченных средств по итогам 2024 года. Это совокупность новых взносов, средств, переведенных в системе обязательного пенсионного страхования, софинансирования. На этот год задача еще более амбициозная. Если в прошлом году мы ожидали 250 млрд рублей и получили 220 млрд рублей, в этом году задача уже 750 млрд рублей. Поэтому потенциал и задача по привлечению стоит большая», — сказал Яковлев на Форуме лидеров рынка управления активами.