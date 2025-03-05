Клячин выкупит свои девелоперские активы у Росимущества без торгов

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром России Михаилом Мишустином, активы — в общей сложности 40 компаний — перейдут ООО «КР плюс». Проводить тендер для этого не будут.
«Росимуществу в месячный срок обеспечить: заключение с покупателем договоров купли-продажи акций (доле) по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчетов об оценке рыночной стоимости акций (долей); передачу акций (долей) покупателю после их полной оплаты покупателем и зачисления соответствующих денежных средств на счет Казначейства России, указанный в договорах купли-продажи акций (долей), в валюте РФ», — сообщается в постановлении.
Согласно ЕГРЮЛ, ООО «КР плюс» было создано в середине прошлого года Александром Клячиным (49%) и входящим в Сбербанк ООО «Грос» (51%). Однако в настоящее время учредители общества скрыты.
Представитель бизнесмена Клячина подтвердил РИА Недвижимость факт сделки.
Ранее ключевые объекты девелоперского бизнеса Клячина (KR Properties) были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. В собственность Росимущества перешло 40 компаний. Они владеют проектами строящихся жилых комплексов «Мюр & Мерилиз» в Столярном переулке и Kuznetsky Most 12 by Lalique на Кузнецком Мосту, зданиями в деловых кварталах «Красная Роза», «Рассвет», «Даниловская мануфактура», бизнес-центрами «Авиатор», «Салют», «Вернадский», а также долями в ресторане «Савва» в гостинице «Метрополь».