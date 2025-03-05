Клячин выкупит свои девелоперские активы у Росимущества без торгов

«Росимуществу в месячный срок обеспечить: заключение с покупателем договоров купли-продажи акций (доле) по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчетов об оценке рыночной стоимости акций (долей); передачу акций (долей) покупателю после их полной оплаты покупателем и зачисления соответствующих денежных средств на счет Казначейства России, указанный в договорах купли-продажи акций (долей), в валюте РФ», — сообщается в постановлении.