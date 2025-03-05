Алкомаркер сделки. Сеть «Ароматный мир» может поменять собственника

В Подмосковье ситуация усугубляется тем, что во многих муниципальных и городских округах так называемые радиусы трезвости увеличились с 30−50 м до 100 м от школ и до 70 м от медицинских учреждений. В Красногорске нашлось 122 магазина с алкоголем не недопустимом расстоянии, в Раменском — 50 объектов, сообщает отраслевое издание Shopper’s. В некоторых районах практически не найти места, где можно продавать алкоголь. Например, в микрорайоне Павшинская пойма Красногорска под алкомаркеты годятся только пять-шесть зданий, в Одинцове подходящие места есть только в основном в промзонах.