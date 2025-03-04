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Российское юрлицо ретейлера H&M планируется ликвидировать до 5 июня

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ликвидацию российской структуры шведского ретейлера одежды H&M планируется провести до 5 июня 2025 года, следует из данных ЕГРЮЛ.

Источник: РИА "Новости"

Шведский ретейлер одежды H&M Hennes & Mauritz Gbc AB, владеющий брендом H&M, в июне 2024 года принял решение о ликвидации ООО «Эйч энд эм» — своего основного юридического лица в РФ.

По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время юридическое лицо находится в стадии ликвидации. «Срок ликвидации общества с ограниченной ответственностью — 05.06.2025», — говорится в материалах.

Ретейлер H&M закрыл все 150 магазинов в РФ в декабре 2022 года. Это была крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами, она работала в России с 2009 года.