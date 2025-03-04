Юрист рассказал, кто получит 20 окладов при увольнении

Юрист уточнил, что право на получение 20 окладов предоставляется в случае увольнения по состоянию здоровья или вследствие инвалидности, при организационно-штатных изменениях (чаще всего связанных с сокращением должности), а также если сотрудник отсутствовал на службе в течение более четырех месяцев по причине временной нетрудоспособности. При этом работник не должен быть защищен гарантиями сохранения занимаемой должности.