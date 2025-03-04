Юрист рассказал, кто получит 20 окладов при увольнении

Определенные категории сотрудников, включая прокуроров, педагогов и научных работников, могут рассчитывать на значительные компенсационные выплаты при увольнении, сообщил в беседе с NEWS.ru генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс. По словам эксперта, такая мера предусмотрена Федеральным законом.
«Выходное пособие в размере 20 окладов действительно полагается не всем сотрудникам, а только определенной категории прокурорских работников. В соответствии с пунктом 2 статьи 44 Федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации”, такой размер компенсации предусмотрен исключительно для прокуроров, научных и педагогических работников, но только если они увольняются по строго ограниченным основаниям», — пояснил Адамс.
Юрист уточнил, что право на получение 20 окладов предоставляется в случае увольнения по состоянию здоровья или вследствие инвалидности, при организационно-штатных изменениях (чаще всего связанных с сокращением должности), а также если сотрудник отсутствовал на службе в течение более четырех месяцев по причине временной нетрудоспособности. При этом работник не должен быть защищен гарантиями сохранения занимаемой должности.
«Важно понимать, что если увольнение происходит по иным основаниям, даже при выслуге более 20 лет, то такой размер выплат не предоставляется. Кроме того, пособие рассчитывается исходя из должностного оклада по последней штатной должности, включая доплаты за классный чин или воинское звание, но без дополнительных надбавок, например за работу в особых климатических условиях», — добавил Адамс.
Таким образом, значительные компенсации при увольнении доступны только при соблюдении определенных условий, которые строго прописаны в законодательстве, напомнил эксперт.
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